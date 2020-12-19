Госдеп уведомил Конгресс США о закрытии оставшихся консульств в России

Вашингтон, 19 декабря. Госдеп уведомил Конгресс США о намерении приостановить работу консульства в Екатеринбурге и окончательно закрыть генконсульство во Владивостоке, сообщает The Washington Post.

Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство США направило в американский парламент 10 декабря. Предположительно диппредставительства закрывают в связи с принятым в 2017 году решением российской стороны сократить численность сотрудников дипмиссий США на территории РФ.

Теперь единственным продолжающим работать американским диппредставительством в России останется посольство Соединенных Штатов в Москве. Однако точные сроки закрытия консульств к настоящему моменту не известны.

Ранее Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что диппредставительство будет закрыто на карантин до конца текущего года. Поводом для введения ограничительных мер стал рост темпов распространения коронавируса, наблюдаемый в последнее время в США.