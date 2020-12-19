Пациент коронавирусного госпиталя Томской области подарил персоналу четыре термометра

Томск, 19 декабря. Пациент Медицинского центра №1 в городе Северске Томской области в знак благодарности за качественное лечение от коронавируса подарил госпиталю четыре электронных термометра. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.

В сообщении говорится, что пациент инфекционного отделения, вылечившийся от COVID-19, написал благодарственное письмо на имя заведующей госпиталя Светланы Коробейниковой и сопроводил его полезным подарком — четырьмя электронными термометрами.

«Искренне благодарю Вас за спасение от страшной болезни, вызванной коронавирусом. В знак благодарности Вам и заботливым медсестрам 1 поста безвозмездно передаю четыре новых электронных термометра. Уверен, они помогут в Вашей нелегкой работе спасать людей», — написал в благодарности пациент.

Корреспондент ФАН изучил ассортимент медицинского оборудования и выяснил, что средняя стоимость электронного термометра с гибким наконечником составляет порядка 480 рублей в аптеках региона. Медицинский персонал госпиталя рад сколько не подарку, а словам признательности и благодарности от пациента, которого удалось вылечить от коронавируса.

«Весомая благодарность», — выразили свои чувства медицинские работники ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.

В популярной социальной сети в одной из групп, посвященной жизни города Северска, пользователи так прокомментировали данную ситуацию.

«Беда с термометрами или нехватка. Как понять?» — написал горожанин. «Отделение инфекции уже не знает, как привлечь внимание к себе», — написал житель города.

Ранее ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России сообщало, что открыт прием документов от медицинских работников, переезжающих работать в ЗАТО Северск по следующим врачебным специальностям — терапевт, онколог, кардиолог, детский хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог. Также требуется врач скорой медицинской помощи и фельдшер.

Впервые прибывшим (переехавшим) на работу в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА в Северске, будет предоставлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров. Отмечается, что по условиям договора врачу необходимо отработать в медицинской организации ФМБА в Северске не менее пяти лет. При досрочном расторжении трудового договора часть выплаты подлежит возврату.

Недавно ФАН сообщал, что в Томской области запустили единственное в России производство радиофармпрепарата с таллием-199, который будет оказывать меньшую дозовую нагрузку на пациента по сравнению с аналогами.