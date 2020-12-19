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Саша Спилберг ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной

Саша Спилберг ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной

Москва, 19 декабря. Телеведущая Ксения Бородина поступила не профессионально, позволив своим подписчикам в соцсетях унижать молодую ведущую реалити-шоу «Дом-2». Об этом заявила 23-летняя блогер Саша Спилберг, ставшая объектом нападок поклонников Бородиной.

Ведущая YouTube-шоу «Ходят слухи» напомнила Спилберг о неприятном инциденте, когда Бородина проигнорировала нападки ее поклонников на блогера. Тогда фолловеры ведущей требовали «избавиться» от юной девушки, мотивировав это тем, что у нее не хватит жизненного опыта, чтобы вести проект «на уровне». 

Саша Спилберг ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной

Бородина же лишь благодарила поклонников за теплые слова в ее адрес и не стала защищать потенциальную коллегу. Комментируя ту ситуацию, Спилберг подчеркнула, что сама никогда не поступила бы подобным образом. 

«Я не приемлю в своей рабочей этике топить коллег, с кем лично даже не знакома. Мне кажется, это не совсем правильно. Я никакого негатива в сторону этого человека не проявляла. Я человека уважаю, потому что у нее, безусловно, огромный опыт в работе. Она 16 лет на проекте!» — подчеркнула Саша.

Саша Спилберг ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной

Популярная блогер оказалась на проекте летом уходящего года, став ведущей пары выпусков. Больше в эфире «Дома-2» она не появлялась.

Саша Спилберг ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной

В пятницу телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу. По данным пресс-службы канала, «последний выпуск «Дома-2» на канале выйдет 30 декабря». Однако ближе к вечеру стали появляться сообщения о том, что все это было лишь пиар-акцией, и телепроект продолжит свое существование, но только на другом канале.

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