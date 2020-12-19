Иммунолог рассказал о поражении органов при COVID-19

Москва, 19 декабря. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о разнообразных сочетаниях симптомов и поражений органов при коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что у некоторых пациентов при COVID-19 болит живот и поднимается температура. У других температуры нет, но они могут задыхаться.

«А есть случаи, когда ни температуры, ни одышки, но человек испытывает головокружения из-за тромбов. У кого-то коронарная болезнь обостряется из-за тромбов в сердце. Может развиваться жировой гепатоз печени, жировая дегенерация поджелудочной железы. Когда начинается COVID, то усугубляются все болезни», — цитирует врача «Российская газета».

По словам специалиста, есть две стадии заболевания: в форме ОРВИ и вирусемии, когда инфекция попадает в лимфу и кровь. Симптоматика проявляется в зависимости от того, где осел патоген. На пятый-восьмой день начинается выработка антител, которые начинают атаковать вирус в сосудистой оболочке, провоцируя воспалительный процесс.

Легкие поражаются чаще всего, так как там большая капиллярная сеть, отметил врач. Воспаление может идти где угодно, в том числе в тканях головного мозга, поджелудочной железы, кишечнике, почках.

Ранее британец Мол Мартин рассказал о необратимых страшных осложнениях COVID-19. Мужчина отметил, что у него остались проблемы с почками. Кроме того, врачи были вынуждены ампутировать ему несколько пальцев на руках.