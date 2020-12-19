Бузова и DAVA записали совместный новогодний трек

Москва, 19 декабря. Ольга Бузова порадовала своих поклонников новой песней «Снежинки», которую она записала вместе со своим избранником Давой Манукяном, известным как DAVA.

«Снежинки падают, падают к нам в руки.

Мне с тобой так хорошо и некогда скучать», — поется в песне.

В незатейливой композиции Бузова и Дава поют от идеальных отношениях двух влюбленных. На обложке, которую певица показала на своей странице в Instagram, звездная пара в шапках и новогодних свитерах формируют руками сердечко.

«Мои хорошие, наш трек «Снежинки» с моим любимым Давой доступен на всех цифровых площадках. Скорее заряжайся Новогодним настроением вместе с нами», — написала артистка.

В комментариях к посту поклонники поблагодарили Бузову и Даву за песню, рассказав, как она им понравилась.

«Какие вы милые! До сих пор слушаем новогодние «Мандаринки», теперь будем и «Снежинки», — пишет пользователь под ником amlena777.

«Уже послушала «Снежинки». Очень теплый трек, хоть сейчас и холодно. Спасибо, Олечке и Давиду за хит этого Нового Года. Прекрасная песня! Пусть началом этой песни придет счастливый 2021 год!» — добавила karmen.me.

Ранее Бузова поделилась с фолловерами, какие подарки она хотела бы получить на Новый год. По ее словам, она ждет премиальный автомобиль Maybach. Самая дешевая машина от этого немецкого производителя стоит почти девять миллионов рублей. Также Бузова рассчитывает на шубу.

Недавно влюбленные отпраздновали памятную дату. Бузова и DAVA организовали романтический вечер, устроив ужин с устрицами и шампанским. Пара насладилась шикарными видами ночной Москвы.