Собчак невзначай высмеяла толстую коллегу по «Дому-2»

Москва, 19 декабря. Новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2» стала полной неожиданностью как для поклонников проекта, так и для его ненавистников. Экс-ведущая программы Ксения Собчак, комментируя происходящее, смогла знатно потроллить свою бывшую коллегу Ксению Бородину.

На своей странице в Instagram Собчак предалась воспоминаниям о том, как первые попала на проект 16 лет назад. По ее словам, «Дом-2» был единственным шоу, куда ее приняли. Свой ностальгический пост телеведущая сопроводила архивными фотографиями, на которых она запечатлена с Бородиной. И если сама Собчак на фото выглядит вполне привычно, то ее тезку практически не узнать.

Подписчики в комментариях начали упражняться в иронии на тему «заклятых подруг».

«Бородина скажет душевное спасибо за архивные фото», — пишет пользователь под ником the_5_avenue.

Очень многие обратили внимание на то, что сегодня Бородина не устает повторять, что никогда не обращалась к услугам пластических хирургов. Однако, по мнению фолловеров Собчак, архивные фото говорят совсем о другом.

«Точно! Она же орала, что все свое у нее. Особенно губы. И геля в них нет», — добавила к комменту огромное количество смайликов ivanovanatalia986.

«Вот мне до лампочки, но не могу пройти мимо губ Бородиной. Ну, видно же, что те ее губы и эти нынешние ну разные, а говорит — нечего с ними не делала. Ну, почему признаться тяжело. Ксюха Бородина очень мне нравится, приятно наблюдать за ней. Но вот губы», — негодует verunya_maximova.

Сейчас Бородина очень отличается от той юной девушки, что появилась на проекте много лет назад. На страничку телеведущей в Instagram подписаны 16 млн человек, а за один рекламный пост теледива зарабатывает 400 тыс. рублей.

«Собчак, вы личный ад Ксении Бородиной. Фоточки выбрали самые удачные», — добавила olga.marena.

«Какие ужасные фото бородавки. Ксения, ну вы прям умеете невзначай кинуть говнеца», — посмеялась lady_sandstorm.

Собчак и Бородина уже несколько лет конфликтуют между собой. Собчак позволяла себе едкие комментарии об отношениях коллеги с ее супругом Курбаном Омаровым, а также уличала Бородину в рекламе подделок известных брендов. Та, в свою очередь, высмеяла Собчак за то, что она ведет свою программу «Док-ток» реже, чем Гордон.