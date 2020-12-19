Космонавты ищут новое место утечки воздуха в российском модуле МКС

Москва, 19 декабря. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) попросили экипаж Международной космической станции (МКС) найти еще одну утечку воздуха.

Место утечки ищут в российском модуле «Звезда», сообщает RT. Из переговоров космонавтов с Землей следует, что на МКС заканчиваются необходимые для восполнения потери воздуха запасы газов.

Ставшую причиной утечки воздуха трещину в октябре обнаружили и временно заделали в промежуточной камере (ПрК) российского модуля МКС. Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса тогда заявил, что версия с трещиной нуждается в подтверждении, а утечка может происходить в другом месте.

«Мы <...> практически не понимаем, в какой части ПрК у нас еще дополнительная течь. <...> Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — цитирует адресованное космонавту Сергею Рыжикову сообщение специалиста центра РИА Новости.

Специалист попросил экипаж МКС помочь сузить область поиска, наложив в различные места промежуточной камеры американские мешки и покрывала.

Ранее сообщалось, что экипаж устанавливает первый туалет американского производства на МКС. Разработанное NASA устройство доставили на станцию на грузовом корабле Cygnus в октябре. Американский туалет на 40% легче и на 65% компактнее, чем российский.