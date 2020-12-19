Медсестра потеряла сознание после прививки вакциной Pfizer в США

Вашингтон, 19 декабря. Медсестра одной из больниц штата Теннесси Тиффани Довер потеряла сознание после укола вакцины против коронавируса от Pfizer, сообщила газета New York Post.

Во время интервью после вакцинации женщина пожаловалась репортерам на головокружение и потеряла сознание. Женщине не дали упасть подхватившие ее на руки очевидцы.

«Вы знаете, все мои сотрудники очень рады получить вакцину. <…> И я знаю, что это действительно... Извините, у меня сильно кружится голова», — сообщила Довер и потеряла сознание.

По словам врачей, инцидент не связан с компонентами вакцины. После восстановления женщина рассказала, что обмороки у нее случаются, когда она чувствует боль.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний уточнили, что потеря сознания из-за болевых ощущений или беспокойства может произойти из-за различных видов вакцинации, либо в результате медицинских процедур.

Американские СМИ подчеркнули, что вакцина от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer вызвала аллергию у медицинского работника в штате Аляска. Похожая реакция на вакцину уже наблюдалась у двух медицинских работников в Великобритании на прошлой неделе.