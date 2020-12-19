В Финляндии отменили возможность преждевременного выхода на пенсию

Хельсинки, 19 декабря. Правительство Финляндии договорилось об отмене возможности преждевременного выхода на пенсию.

Как сообщает YLE, изменения будут вводиться этапами и начнутся с 2023 года. Окончательно реформа завершится в 2025 году.

«Для работников, родившихся в 1965 году или позже, возможность преждевременного ухода с рынка труда будет полностью упразднена. Люди же, родившиеся в 1963 или 1964 году, смогут воспользоваться этой возможностью годом позже, чем сейчас, то есть в возрасте 63 и 64 лет соответственно», — сообщает издание.

Потерявшие работу финны смогут рассчитывать на денежную компенсацию в размере одной месячной платы. Государство также оплатит переквалификацию — стоимость обучения будет равняться двум месячным окладам.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что отмена преждевременной пенсии позволит увеличить число занятых в трудовой жизни людей на 10 300 человек.

Ранее ФАН сообщал, что неработающих российских пенсионеров ожидает индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2021 года на 6,3%. Для каждого пенсионера прибавка индивидуальна, так как она зависит от размера получаемой пенсии. То есть, если страховая пенсия неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1035 рублей и составит 17 472 рубля.

Весной россиян ждет индексация социальных пенсий на 2,6%. Также будет повышен возраст выхода на пенсию. Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового срока.