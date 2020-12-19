Часть пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 января

Москва, 19 декабря. С 1 января 2021 года некоторые российские пенсионеры получат повышенную денежную выплату, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО.

На дополнительные отчисления из ПФР могут рассчитывать пожилые россияне, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах, или дети-студенты очных отделений.

«Повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2843,13 рублей. Данный размер индексируется ежегодно. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам», — сообщили в ПФР.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объявил о начислении всем российским семьям с детьми до семи лет включительно по 5 тыс. рублей с расчетом на каждого ребенка. Как сообщал ФАН, Министерство финансов РФ уже перечислило ПФР 73,6 млрд рублей для осуществления «новогодних» выплат.

Деньги переведут российским семьям в беззаявительном порядке для тех, кто уже получал «коронавирусные» единовременные пособия на детей в 2020 году. Если семья еще не получала единовременные пособия, либо банковский счет был закрыт или изменился, необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, а также через МФЦ или клиентские службы Пенсионного фонда не позднее 1 апреля 2021 года.