Собчак отреагировала на «закрытие» «Дома-2»

Москва, 19 декабря. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения о закрытии реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. По ее словам, 14 лет назад это была единственная программа, куда она прошла кастинг в качестве ведущей.

На своей странице в Instagram Собчак назвала телепроект уходящей эпохой.

«Я счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время», — сообщила телеведущая.

Она вспомнила, что безуспешно ходила на кастинги, но получала отказ за отказом. Удача подвернулась только на «Доме-2».

«Настоял лично Валерий Комиссаров («в ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва»). Но я всегда считала, что «дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю». После этого были и НТВ, и «Россия», Первый «Последний Герой», и GQ, и «Дождь» и много-много всего», — рассказала Собчак.

Однако вскоре телеведущей пришлось обновить свой пост. В конце они приписала, что выяснила, что слухи о закрытии «Дома-2» являются лишь частью «рекламной стратегии перехода на канал помельче в рамках «Газпромедиа», так как рейтинги не тянут для ТНТ».

«Увы, уже опровергли, это часть рекламной кампании, которая ооооочень здорово привлекла внимание», — написал в комментариях маркетолог Руслан Тарасенко.

В пятницу телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу. По данным пресс-службы канала, «последний выпуск «Дома-2» на канале выйдет 30 декабря». Блогер ФАН Вадим Манукян поделился новостью со своими подписчиками, и эмоции пользователей соцсетей по этому поводу просто зашкаливают. По его словам, такого стремительного набора лайков и комментариев под постом он не помнит очень давно.

Однако ближе к вечеру стали появляться сообщения о том, что все это было лишь пиар-акцией, и телепроект продолжит свое существование. Возможно, немного в другом формате. Эти данные косвенно подтвердил ведущий телестройки Влад Кадони, который отметил в соцсети, что передача не прощается со своей аудиторией, и намекнул на новый формат.