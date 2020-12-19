Пожилая подруга Шаляпина ополчилась на певицу Калашникову

Москва, 19 декабря. Близкая подруга певца Прохора Шаляпина, поэтесса Алла Пеняева подпортила премьеру нового клипа бывшей возлюбленной артиста Анне Калашниковой.

75-летняя подруга Шаляпина участвовала в съемках клипа. Однако съемочный процесс ей не понравился, и поэтесса решила проигнорировать премьеру. Ее примеру последовал и Шаляпин, также засветившийся в клипе.

«Эта ведьма хотела меня угробить! Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино. Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего!» — заявила Пеняева в беседе с KP.RU.

Калашникова, по ее словам, все равно сделала свое «черное дело», «убив» по сюжету пожилую женщину в клипе. Масла в огонь подлил выскочивший на глазу ячмень сразу после съемок.

«Видимо, Аня хочет меня извести, завидует мне», — резюмировала она.

С Пеняевой Шаляпин познакомилось, когда тому было всего 18 лет. После романа у певца остались не только приятные воспоминания, но и квартира с машиной. Музыкант до сих пор дружит с Аллой, которая, в свою очередь, недолюбливает бывших избранниц певца.

В клипе Калашниковой мелькает фотография шоумена Стаса Барецкого. На прошлой неделе появилась информация, что он с травматическим пистолетом пытался вломиться в номер певицы в крымской гостинице. По словам Калашниковой, пьяный Барецкий решил навестить артистку. С криками «Это мой ребенок, а не Шаляпина!» он ломился в дверь. Девушка не пустила хулигана в номер и вызвала полицию.