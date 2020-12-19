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Пожилая подруга Шаляпина ополчилась на певицу Калашникову

Пожилая подруга Шаляпина ополчилась на певицу Калашникову

Москва, 19 декабря. Близкая подруга певца Прохора Шаляпина, поэтесса Алла Пеняева подпортила премьеру нового клипа бывшей возлюбленной артиста Анне Калашниковой. 

75-летняя подруга Шаляпина участвовала в съемках клипа. Однако съемочный процесс ей не понравился, и поэтесса решила проигнорировать премьеру. Ее примеру последовал и Шаляпин, также засветившийся в клипе.

«Эта ведьма хотела меня угробить! Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино. Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего!» — заявила Пеняева в беседе с KP.RU.

Калашникова, по ее словам, все равно сделала свое «черное дело», «убив» по сюжету пожилую женщину в клипе. Масла в огонь подлил выскочивший на глазу ячмень сразу после съемок.

«Видимо, Аня хочет меня извести, завидует мне», — резюмировала она.

С Пеняевой Шаляпин познакомилось, когда тому было всего 18 лет. После романа у певца остались не только приятные воспоминания, но и квартира с машиной. Музыкант до сих пор дружит с Аллой, которая, в свою очередь, недолюбливает бывших избранниц певца.

В клипе Калашниковой мелькает фотография шоумена Стаса Барецкого. На прошлой неделе появилась информация, что он с травматическим пистолетом пытался вломиться в номер певицы в крымской гостинице. По словам Калашниковой, пьяный Барецкий решил навестить артистку. С криками «Это мой ребенок, а не Шаляпина!» он ломился в дверь. Девушка не пустила хулигана в номер и вызвала полицию.

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