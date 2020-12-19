Азербайджан ликвидировал армянские анклавы в Карабахе, Ереван опасается потери Сюника

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха на уходящей неделе была наполнена множеством проблем. Как по закону Мерфи «если что-то может пойти не так, оно пойдет не так», происходил процесс демаркации новой границы между Арменией и Азербайджаном. И хоть возобновления боев удалось избежать, на неделе погиб первый российский миротворец, а множество армянских ополченцев попали в плен.

Обстановка в Нагорном Карабахе

На прошедшей неделе ситуация в Карабахе была весьма сложной. Те причины, которые изначально указывались в качестве предпосылок к обострению — отсутствие четко очерченных границ между государствами и прерывистая линия соприкосновения сторон, стали приводить к ежедневным инцидентам.

Разная трактовка сторон привела к возникновению точек напряженности в тех местах, которые были не были прописаны в трехстороннем соглашении, и от этого считались армянской стороной своими. В свою очередь, Азербайджан руководствовался логикой договора и старыми картами границ СССР, с чем в итоге согласилась российская сторона, а Ереван молчаливо подтвердил.

Благодаря этому сценарий Гадрутского района не получил распространения.

Тем не менее, спецназ службы государственной безопасности Азербайджана продолжил проведение «контртеррористических мероприятий», захватив в плен множество армянских солдат.

К 14 декабря стало известно, что в районе Хцаберта попал в окружение крупный отряд численностью до 60 человек. В дальнейшем при содействии миротворцев он был выведен, при этом наличие погибших указывает на тот факт, что бой был.

17 декабря было распространено еще одно видео, где выводили, судя по всему, добровольческий отряд из Ширакской области. Сообщается, что они уже находятся на территории Армении.

В то же время, к 16 декабря проблемы демаркации добрались до границы с Сюникской областью Армении.

На этом участке ВС Армении имели оборонительные позиции, оборудованные на выгодных высотах уже за пределами страны. Кроме того, за многие годы «независимости» Нагорного Карабаха, большинство приграничных сел разрослись в своих размерах, и само собой, тоже вышли за пределы госграницы. В связи с этим не удивительно, что демаркация по GPS показала нарушение границы де-юре между Армянской и Азербайджанской ССР, а стороны договаривались применять административно-территориальное деление, действовавшее на момент распада Советского Союза.

При этом в армянском сегменте Сети заранее было начато проведение мощной информационной кампании с обвинением Никола Пашиняна в сдаче якобы всей территории южной части страны.

Несмотря на протест со стороны местных ополченцев и жителей Капана, свою часть сделки армянская сторона все же выполнила и сдвинула позиции вглубь территории.

Сюникцы будут держать дороги закрытыми, пока не появится адекватный человек

Сдача позиций Азербайджану в направлении Сюника ставит эту область Армении под угрозу. А Сюник – это хребет страны. Об этом корреспонденту Sputnik Армения…

Подробнее на https://t.co/j0O4F11u3s pic.twitter.com/Vqp2lmBg3M — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) December 18, 2020

Проконтролировать ситуацию на месте 17 декабря приезжал лично министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, так как вопроса отвода войск от границ возложен на военных.

The Minister of Defence visited the SE border, in particular, the areas where the distance between the Armenian and Azerbaijani positions, in some cases,is about 100 meters. V.Harutyunyan followed the combat duty in the new lines, discussed issues with the commanders & servicemen pic.twitter.com/WwVMyHArUB — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) December 18, 2020

В понедельник, 21 декабря, поездку по городам южной части Армении планирует уже совершить сам премьер-министр Никол Пашинян.

В целях того, чтобы избежать дальнейших потерь территории и добиться более справедливого установления границы, Армения попросила оказать помощь директора ФСБ России.

Алиев принял главу ФСБ России Бортникова. Стороны обсудили соглашение по Карабаху, сообщает пресс-служба Алиева.



Утром Бортников был в Ереване, провел встречу с Пашиняном. Но пресс-служба премьера не опубликовала ни фото, ни сообщение о встрече. pic.twitter.com/99gnysYnHp — หมูอ้วน (@SasimaPanda) December 18, 2020

18 декабря он посетил с визитом сначала Ереван, а затем и Баку. По всей видимости, в ближайшее время участок государственной границы Сюникской области вполне может быть передан под охрану Пограничной службы ФСБ России в такой же мере, как она охраняет и границу с Турцией.

В этот день сразу же появились и примеры компромиссных решений. Так, вся территория села Шурнух была оставлена за армянами, несмотря на нарушения по GPS. В то же время жителям придется учится соседствовать с азербайджанцами — их теперь разделяет узкая полоса земли шириной менее 100 м.

Тем не менее, итогом противостояния последних шести дней стал тот факт, что азербайджанские силовики с минимальными усилиями практически устранили армянские анклавы в Кубатлинском, Зангиланском и Гадрутском районах.

Погиб первый миротворец

Уже под вечер 18 декабря пришла и самая печальная новость — в ходе разминирования участка дороги в районе Шуши погиб российский офицер. Ряд информационных ресурсов сразу поспешили обвинить Ереван, поскольку армянская сторона так и не предоставила карту минных полей. Тем не менее, обвинения вряд ли уместны. Скорее всего, полной картой минных полей не обладают ни армяне, ни азербайджанцы. С подобной проблемой сталкивались и Донбассе, где ВСУ до сих пор подрываются в своем тылу на «забытых» минных полях.

К сожалению, это означает, что трагедия подобная сегодняшней, не последняя, и страдать от нее будет по большей части мирное население.

Протесты в Армении стали повседневностью

Обострение обстановки в зоне конфликта подстегнуло активность оппозиционных партий Армении и позволило несколько увеличить численность людей на своих акциях. 14 декабря в Ереване удалось провести наиболее многочисленный митинг с момента окончания войны, который назвали «Маршем достоинства». По разным оценкам, на улицы вышло от 6 до 15 тысяч человек.

В дальнейшем проведение «марша» с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна стало ежедневным мероприятием, собиравшим по несколько тысяч человек.

????????В Армении завершился протестный "Марш достоинства".



Участников было заметно больше, чем в предыдущие дни.



Протестующие требовали отставки премьер-министра Армении. Сам Пашинян сегодня заявил, что не собирается покидать свой пост, а сделает это лишь по волеизъявлению народа. pic.twitter.com/iNSgZefz3A — ★????????????????????????????★ (@krotrus) December 14, 2020

Что интересно, оппозиция не сильно стремится использовать митинги в свою пользу, в связи с чем постоянно обвиняется в канализации протеста. А ее лидер и кандидат на должность временного премьера Вазген Манукян больше сосредоточен на требовании от властей Армении прекратить демаркацию границ с Азербайджаном.

В своих выступлениях он делает упор на то, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном не предусмотрены в совместном заявлении о прекращении огня и должны проводиться путем переговоров на уровне межведомственных комиссий государств, а результаты переговоров должны быть ратифицированы парламентами.

Что очень похоже на классическую армянскую тактику переговоров по Карабаху — подольше тянуть время, а факт переговоров использовать для пиара.

На этом фоне появились сообщения, что внутри правящей партии «Мой шаг» всерьез обсудили возможную отставку Никола Пашиняна и его замену на спикера парламента Арарата Мирзояна.

Предполагается, что приход Мирзояна теоретически мог бы разрядить ситуацию благодаря репутации куда более сдержанного политика, способного, в отличие от Пашиняна, легко найти общий язык с оппонентами. При этом как и премьер, спикер парламента также обвиняется в связях с США и считается аффилированным со структурами Сороса человеком, у которого стоит задача добиться снижения влияния России в Армении.

Кроме того, в очередной раз проявились противоречия между администрациями Еревана и Степанакерта. 15 декабря в Ереване Пашинян совместно с главой МИД провели встречу с членами Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США), личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, а также с временным поверенным в делах посольства Российской Федерации в Армении Алексеем Синегубовым.

Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ https://t.co/SaYyYGWKLd — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) December 14, 2020

В ходе встречи обсуждались действия ВС Азербайджана в Гадрутском районе. Предполагалось участие в переговорах президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, но оно было отменено по инициативе армянской стороны. В дальнейшем карабахский президент объявил, что в скором времени собирается покинуть политику и в новых выборах участвовать не планирует.

Азербайджан занят стратегическими проектами

Пока в Армении сохраняется паралич власти, Азербайджан продолжает формировать новые правила игры в регионе и работает над новыми стратегическими проектами, которые позволят Баку еще больше нарастить свое влияние.

В основу, само собой, положена энергетическая составляющая, связанная с добычей и транспортировкой углеводородов из Каспийского региона.

Стали ясны цели визита в Баку госсекретаря министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано, состоявшейся 9 декабря.

Через несколько дней азербайджанская нефтяная компания SOCAR выиграла тендер на поставки нефти, добытой Eni Тurkmenistan — отделением итальянской Eni в Туркменистане. Соответственно, поставки, объемом 30–40 млн тонн в месяц будут осуществляться по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». Примечательно, что главным акционером, а соответственно и выгодоприобретателем последнего является британская BP, также выигрывают и Турция с Азербайджаном.

Анкара же еще больше включилась в «газовую игру» с задействованием запасов своего каспийского союзника.

15 декабря министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов совместно с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Денмезом подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахичеванскую Автономную Республику. Он предусматривает задействование мощностей Трансанатолийского и Южно-Кавказского газопроводов с достройкой небольшой ветки из турецкого Ыгдыр в город Нахичевань (НАР). При этом стоит отметить, поставки по последнему Азербайджан резко нарастил — с начала года было поставлено 11 млрд кубометров газа, что на 17,8% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Дешевый газ от Азербайджана по тому же коридору достался и Грузии — Тбилиси подписал выгодный контракт с азербайджанской компанией SOCAR на покупку на 200 млн кубометров газа по льготному тарифу.

Подводя итоги недели, стоит отметить, что сложная обстановка вокруг Нагорного Карабаха была обусловлена вступлением в игру множества факторов одновременно. Не удивительно, но сыграли они только против Армении — страна сейчас сдавлена кольцом развивающихся международных проектов, а внутри распираема внутренними конфликтами. Все это создает идеальные условия для решения Баку своих территориальных проблем в любом выгодном для себя ключе.

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