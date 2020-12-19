Новую мутацию коронавируса нашли в Южной Африке

Претория, 19 декабря. Африканские генетики открыли новую для ЮАР мутацию коронавируса, о которой не было известно ранее.

Она преобладает во время второй волны распространения инфекции. Такое сообщение сделали в южноафриканском Минздраве.

Мутация, которую назвали 501.V2, заметно быстрее распространяется, в отличие от ранее изученных разновидностей. Разновидность инфекции чаще вызывает более тяжелое течение болезни среди молодого населения. Сообщения об этой мутации прежде уже появлялись в ряде других стран, например, Великобритании или Австралии.

Несмотря на опасения, которые вызывает новая разновидность коронавируса, поводов паниковать нет, отметил министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе. Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения требований безопасности.

Британец Мол Мартин накануне рассказал о необратимых страшных осложнениях COVID-19 в эфире телеканала ITV. Мужчина добавил, что у него остались проблемы с почками. Кроме того, врачи были вынуждены ампутировать мужчине несколько пальцев на руках.

RT ранее сообщал, что в российской столице за минувшие сутки умерли 74 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество скончавшихся погибших в Москве достигло 10 317.