Борис Галкин признался, что больше не общается с дочерью

Москва, 18 декабря. Актер Борис Галкин разоткровенничался в студии шоу «Судьба человека», признавшись, что со старшей дочерью Марией совершенно не поддерживает связь.

В браке с третьей женой, драматургом Еленой Демидовой, Галкин воспитывал двух ее детей. Мария и Влад стали актеру родными. Но Владислав погиб, после чего Маша отказалась общаться с отцом, связавшего себя узами брака с певицей Инной Разумихиной.

«Машенька не приняла нашу дочь и закрыла все возможности с ней общаться. Она решила вести самостоятельный образ жизни, и мы, к сожалению, сейчас с ней не контактируем. Ну, Маша такая… Дело даже не в этом, что я ее растил. Я ее очень люблю, это чувство у меня никогда не было иным. Оно и не сможет никогда стать другим. И мне тяжело, что мы не видимся, но жизнь есть жизнь. Я стараюсь ее понять. А еще я часто думаю и вспоминаю о ней», — рассказал актер.

Галкин подчеркнул, что всегда считал Влада и Машу своими родными детьми. Он с трепетом вспоминает, как разговаривал с маленькой Машей за чашкой чая. Девочка размышляла о жизни с мудростью взрослого человека.

После гибели Владислава в 2010 году родители уже не смогли вернуться к обычной жизни, их брак завершился разводом.

«Я сказал, что люблю другую женщину. И что нам нужно расстаться, но все свои обязательства я выполню. Она могла на это рассчитывать. Она была очень благородной, просто сказала: «Ну что ж, иди». И отпустила», — поделился актер.

Спустя некоторое время Елена Демидова скончалась от онкологического заболевания.