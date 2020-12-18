Валерия в открытом топе вернулась к тяжелым тренировкам

Москва, 18 декабря. Певица Валерия вслед за своим похудевшим мужем вспомнила о спортзале и показала поклонникам часть своей тренировки.

На днях продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин выложил фото, где предстал перед поклонниками изрядно постройневшим. Фолловеры пришли в восторг от преображения и посоветовали Валерии лучше приглядывать за мужем. Похоже, реакция подписчиков подвигла Валерию еще более усердно заняться своей фигурой.

Она опубликовала в Instagram снимок, показав свои тренировки. Валерия предстала в красных спортивных штанах и розовом кроп-топе. Занимается звезда в своей небольшой гостиной, ставшей своеобразным спортзалом.

«Давненько не было постов про домашний фитнес, о чем вы мне, кстати, и напомнили. <…> Скажу честно, что для меня фитнес — внутренняя потребность, привычка, если хотите, ощущение молодости тела и его физических возможностей», — написала Валерия, поинтересовавшись у подписчиков, что значит спорт в их жизни.

Поклонники стали наперебой делиться своими историями, рассказывая, какой вид спорта предпочитают. Некоторые отметили, что посты с гантелями стали для Валерии такой же традицией, как шпагат для балерины Анастасии Волочковой.

«Как Волочкова со шпагатом, так и Валерия с гантелями!» — пишет пользователь под ником slas.te.na.

Ранее ФАН составил своеобразный «рейтинг» звезд, которые во время пандемии просили субсидии, имея бизнес, приносящий доход. В частности, в мае 2020 года несколько звезд даже обращались за субсидиями в виде МРОТ из-за падения доходов. Среди них были, к примеру, Николай Басков, (есть лицензия в области теле- и радиовещания, выступает на различных шоу по федеральным каналам за гонорары), Филипп Киркоров (имеет компанию, торгующую спецодеждой в розницу и потребительскими товарами оптом), Валерия (ресторанная деятельность и доставка продуктов питания). Не всем было одобрено, но факт самого обращения звезды не скрывали — они хотели получить 12 300 рублей в помощь, как пострадавшие от пандемии.