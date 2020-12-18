Названы лучшие европейские города по качеству жизни

Лондон, 18 декабря. Таллин признан лучшим по качеству жизни городом в Европе по версии британского девелопера недвижимости. В тройку вошли Бухарест и Лиссабон.

Аналитики составили рейтинг европейских городов, учитывая качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия и продолжительность жизни, а также озеленение. Таллин стал лидером списка из-за низких стоимости проживания, уровня преступности и высокого качества воздуха. Однако с зелеными насаждениями в европейском городе есть проблемы.

Самым зеленым городом признан Париж. В нем больше всего парков, детских площадок и водоемов. Французская столица вошла в топ-10, но не вышла в лидеры. Выше расположились Дублин, Прага, Рейкьявик. В списке оказались Лондон, Хельсинки и Цюрих, сообщает The Express.

Аналитики Bloomberg ранее поставили Россию на вторую строчку рейтинга стран с перспективной экономикой. Оценивался прогноз по росту ВВП и валютных резервов.

Поисковая система «Яндекс» ранее составили список самых популярных запросов у россиян в 2020 году. Возглавило рейтинг слово «карантин», передает радио Sputnik.