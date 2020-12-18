Террористы в Сирии почти 40 раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации 

Дамаск, 18 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 почти 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Террористы «ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки совершили 39 обстрелов, нарушив режим прекращения боевых действий. Больше всего обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб (17), а также в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

В ЦПВС добавили, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, а также сопроводили гражданский автотранспорт на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Исса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.