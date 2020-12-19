LIVE: Церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России»

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России» состоялась 18 декабря в Санкт-Петербурге. За одержанную победу ФАН наградил журналистов с самых разных уголков нашей страны — от Калининграда до Владивостока.

К награждению были представлены лидеры пяти номинаций: Татьяна Пояркина, журналист ИА «Чита.Ру»; Таисия Боршигова, сотрудница ИА «ТАСС», Юлия Нигматуллина; корреспондент ГУП «ТРК Башкортостан; Александр Рязанов, журналист Общественного телевидения Приморья; Лили Магомаева, корреспондент Информационно-познавательного портала «Это Кавказ»; Надежда Маркова, журналист новостного портала «Клопс».

Премии вручали:

• Евгений Поддубный — заслуженный журналист Российской Федерации, автор документальных фильмов и специальных репортажей;

• Сергей Вострецов — член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы;

• Александр Малькевич — председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей;

• Семен Альтов — писатель-сатирик, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации;

• Алиса Вокс — певица, экс-солистка группы «Ленинград».

С приветственным словом к победителям обратились члены жюри премии — телеведущий, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, журналист, заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, писатель Николай Стариков, директор Дома журналистов в Санкт-Петербурге Михаил Иванов, журналист Юрий Светов.