Рита Дакота лишилась заработка из-за пандемии COVID-19 

Москва, 18 декабря. Певица Рита Дакота решила не отходить от своих принципов и продолжить максимально откровенно общаться с поклонниками. На этот раз звезда предупредила подписчиков в соцсети, что их ждет огромный поток рекламных постов, поскольку теперь это единственный доход певицы.

На своей странице в Instagram певица призналась, что очень серьезно пострадала от пандемии коронавируса. Годом ранее весь ноябрь и декабрь звезда провела в турах, лишь изредка заезжая домой. Сейчас абсолютно все концерты Дакоты отменены, даже те, которые должны были пройти в маленьких залах.

«Что касается денег — я не заработала ни копейки со своей основной деятельности, кроме той крыши, которая случайно попала «между» двумя локдаунами концертных площадок. Все. За год я заработала на своей профессии ровно столько, сколько зарабатывала за день в туре раньше. Такие реалии», — посетовала певица.

По ее словам, только благодаря рекламе ей удается прокормить семью и помочь своим родственникам. Это также дает возможность выплачивать зарплаты музыкантам, у которых тоже есть семьи. Певица извинилась перед поклонниками, за то, что ее лента в соцсети стала «похожа на витрину», и пообещала, что уже в январе примется за работу на Бали, где на все оставшиеся деньги запишет песен и наснимает клипы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью ФАН сообщил, что у их семьи резко изменились новогодние планы: его супруге, певице Валерии пришлось отказаться от уже оплаченного выступления, а гонорар в 8,5 млн рублей вернуть заказчику. Ситуация возникла из-за того, что люди, заказавшие выступление певицы, забронировали дату 31 декабря, в том городе, где все мероприятия после 23 часов будут запрещены.

«Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать», — объяснил тогда продюсер.

Позднее Пригожин добавил, что здоровье гораздо важнее погони за прибылью и выразил надежду, что в Новый год им удастся выступить где-нибудь, где будет «возможно и безопасно».