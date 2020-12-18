Численность населения Томской области сократилась в 2020 году

Томск, 18 декабря. Население Томской области сократилось на 4617 человек из-за отрицательной миграции в период с января по октябрь 2020 года, об этом сообщает Томскстат.

В ведомстве подчеркнули, что в регион прибыло 25 561 человек, а уехало 30 178. Годом ранее наоборот был прирост населения — увеличение на 2998 человек. Специалисты объясняют такое различие пандемией, в результате которой в регионе сократилось число мигрантов из ближнего зарубежья.

В 2020 году за период в 10 месяцев в Томскую область прибыло из-за рубежа — 5284 человека, из других регионов России — 8068 человек. Из области выехало в зарубежные страны — 5986 человек, в другие регионы России — 11 983 человека. Отмечается, что внутри области свое место жительства сменили 12 209 человек.

Помимо закрытых границ между странами, существенное влияние оказало внутрирегиональное ограничение в перемещении людей. В ведомстве не рассказали, сколько на данный момент людей проживает на территории области. В 2019 году численность населения Томской области составляла — 1,079 млн человек.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге существенно снизился приток трудовых мигрантов из-за эпидемии коронавирусной инфекции.