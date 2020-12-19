Пять советов от дизайнера по украшению дома к Новому году

Большинство россиян будут отмечать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей. Создать праздничную атмосферу — непростая задача. Дизайнер Ольга Полторанина рассказала ФАН, как украсить жилье к Новому году.

Прежде всего необходимо определиться с цветовой гаммой и стилистикой. Прекрасно, если все элементы декора будут соответствовать палитре и стилю, которые преобладают в интерьере дома, отметила дизайнер.

Полторанина рекомендовала не распылять бюджет и силы на мелочи, а сконцентрировать внимание на нескольких важных вещах и сделать их качественно и красиво. Достаточно будет продуманной и оформленной елки, композиции на стол и венка на дверь.

Как развесить новогодние игрушки

Дизайнер рассказала, что сочетать оттенки на новогоднем дереве можно по трем формулам. Первый способ стильно украсить елку — придерживаться единства в цветах. Согласно этому правилу, все украшения выбираются в одном или нескольких родственных оттенках. Выглядит такое сочетание сдержанно, лаконично и в то же время достаточно ярко.

Второй способ — использовать соседние цвета. Игрушки стоит располагать, ориентируясь на цветовой круг, — те оттенки, которые ближе всего расположены на цветовом круге, должны быть рядом и на елке. Это позволит создать ощущение плавного цветового перехода.

Но есть и третий способ — создать контраст. Если вешать рядом игрушки противоположных цветов, то елочка тоже получится красивой.

Как украсить елку

Главный символ Нового года — елка — задает настроение всему празднику. Украсить новогоднее дерево можно несколькими способами и в разном стиле. Полторанина назвала пять популярных вариантов оформления елки.

Классический стиль

Классика уместна и популярна из года в год. При украшении используется традиционное сочетание золотого, красного, серебристого, синего, белого — это создает торжественную праздничную атмосферу и подходят к зеленой хвое. Также можно добавить розовый и сиреневый тона к основной палитре или деликатные светодиодные гирлянды теплого света, рассказала дизайнер.

Скандинавский стиль

Этот стиль набирает популярность в последние годы. При оформлении используются натуральные природные материалы и оттенки — дерево, крафт, засушенные апельсины, керамика, картон. Подойдут фигурки северных животных — олени, совы. Ель лучше использовать натуральную, стоит обратить внимание на некоторые сорта пихт, которые не осыпаются. Новогоднее дерево можно поставить в корзину или ведро.

Минимализм

Украшения в стиле минимализм будут уместны в соответствующем интерьере. Главный закон — отказ от всего лишнего в пользу необходимого. Чем меньше игрушек и декора, тем лучше. По словам эксперта, можно ограничиться светодиодной гирляндой и несколькими шарами.

Экостиль

С каждым годом этот стиль становится все популярнее и находит своих приверженцев. Он перекликается со скандинавским стилем в использовании натуральных материалов и оттенков. Для эко характерно отсутствие краски и вообще всего вредного. Для декора используются натуральные ели, ветки, дерево. Можно даже использовать съедобные материалы — сушеные апельсины, корица, орехи, имбирное печенье.

Ретро

Многие желают погрузиться в детство и вспоминают о старых коллекциях стеклянных игрушек. Старые украшения стоит дополнить гирляндами из флажков, ретро-открыток, ретро-гирлянд, бумажными снежинками, фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Раритетные вещички выглядят очень стильно и по-современному, заметила Полторанина.