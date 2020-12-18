Трутнев рассказал, как запуски с Восточного укрепляют позиции РФ на международных рынках

Москва, 18 декабря. Запуск иностранных аппаратов при помощи российских ракет с космодрома Восточный укрепляет позиции РФ на международных рынках, заявил полпред главы РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В пятницу состоялся шестой пуск с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb стартовала в 15.26 по московскому времени.

Трутнев отметил, что Восточный стал одним из новых мегапроектов для Дальнего Востока, а его запуск является важным этапом «укрепления российской космонавтики и науки».

«Это новые компетенции для Амурской области, новый драйвер для развития экономики дальневосточного макрорегиона. Это создание новых рабочих мест, формирование новых компетенций, развитие социальной структуры в городе», — подчеркнул политик.

По словам полпреда президента, на новом стартовом комплексе будут выполняться до десяти грузовых и пилотируемых пусков в год.

«Сегодня выполнен еще один шаг по развитию космодрома: успешно прошел первый полностью коммерческий старт с Дальнего Востока. Запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения укрепляет позиции нашей страны на международных рынках», — заявил Трутнев.

Как сообщал ранее ФАН, стартовавшая с Восточного российская ракета успешно доставила британские спутники связи на орбиту. Сегодняшний запуск спутников OneWeb стал первым полностью коммерческим запуском в истории космодрома Восточный.

OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас на орбите находятся уже 110 спутников, компанией планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат».