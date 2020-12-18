Как отечественные звезды поступили со своими музыкантами на фоне пандемии

Коронавирус и ограничения, связанные с ним, наложили запрет на концерты и прочие массовые мероприятия по всей стране, тем самым оставив звезд без заработка. Но помимо знаменитостей без возможности заработать остались и их музыканты. Артисты по-разному подошли к решению этой проблемы. Как звезды справляются с издержками, узнал ФАН.

Олег Газманов

Певца, Олега Газманова по праву можно считать эталоном морали и примером для подражания. Ранее в интервью артист отметил, что скорее ограничит себя в каких-то желаниях, нежели лишит кого-то из своего коллектива работы, поэтому увольнять исполнитель никого не планирует. Ради этого он даже готов ходить в одних и тех же старых джинсах.

«На концертах меня сопровождает довольно большая группа, на ее содержание ежемесячно уходит порядка 300 тысяч рублей», — подсчитал Газманов.

Артист признается, что за все время своей творческой деятельности заработал немалую сумму, которой точно хватит на покрытие издержек, связанных с его коллективом. И по всей вероятности, не только на это. Так, недавно артист в своем Instagram поделился с подписчиками видео с отдыха на яхте на Черном море.

Пелагея

Российская фолк-исполнительница Пелагея призналась, что пандемия коронавируса серьезно отразилась на ее концертной деятельности, кроме того, ограничения коснулись и ее музыкантов.

«Мы находимся в состоянии неизвестности, когда придет конец ограничений никто не знает. Концерты постоянно переносятся», — рассказывает певица.

В начале года звезде русского народного песенного творчества пришлось отменить тур. Сейчас Пелагея надеется, что вернется к планированию мероприятий весной следующего года. Оставаться «наплаву» без возможности заработка помогают накопления, часть которых идет на поддержку музыкантов.

«Это люди, с которыми мы давно работаем, я в ответе за них. Им ведь тоже нужно содержать свои семьи на что-то», — объясняет певица.

Помимо ситуации с пандемией опасного вируса на Пелагею обрушились и другие заботы. Она официально развелась со своим супругом хоккеистом Иванов Телегиным, однако, раздел имущества обещает быть тяжелым.

Наташа Королева

У гарной дивчины — певицы Наташи Королевой дела идут куда хуже, чем у коллег по сцене. Исполнительнице пришлось уволить сотрудников своего коллектива. Но, как призналась сама артистка, такое решение ей далось не легко.

«Сердце кровью обливается, у меня коллектив — настоящие профессионалы. Но больше содержать их не могу», — пояснила звезда.

Но, как отметила Королева, она постаралась максимально компенсировать увольнение музыкантам, сделав им щедрые выплаты.

А чтобы отвлечься от такого горя, певица отправилась в Африку, чтобы, так сказать, перезагрузиться.

Лолита

Предприимчивая певица и телеведущая Лолита Милявская даже в период пандемии нашла возможность заработать и, соответственно, сохранить свой коллектив. Она участвует в различных телешоу, а на главный праздник зимы отправится заграницу. Российская певица проведет новый год в Дубае, где даст концерт в новогоднюю ночь.

«Это мероприятие было запланировано еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу», — отметила артистка.

Ужин под песни Лолиты обойдется гостям праздника в 103 тысячи рублей. Певица выступит в одном из самых роскошных отелей не только ОАЭ, но и мира - Burj Al Arab Jumeirah 5*.

Стас Михайлов

Шумиха вокруг певца Стаса Михайлова и его музыкантов немало встревожила общественность. Скандал с участием экс-гитариста певца Вячеславом Кузнецовым (Слава Маркес) долго не сходил с заголовков СМИ.

Так, Маркес был абсолютно убежден в том, что исполнитель никак не поддерживал музыкантов в период пандемии. Однако, это заявление пресс-секретарь знаменитости опровергла.

В результате ожесточенных споров, по словам Маркеса, Михайлову пришлось единовременно выплатить музыкантам «коронавирусную» поддержку.

Результатом информационной войны между Стасом Михайловым и его экс-гитаристом стали публичные извинения Вячеслава Кузнецова. А вот, денежная поддержка артистов со стороны певца пусть останется на совести самого певца.

Сергей Лазарев

Знаменитый молодой исполнитель Сергей Лазарев на последней церемонии вручения премий «Золотой граммофон» получил заветную статуэтку. В интервью ведущим певец рассказал, что в период пандемии его доходы упали почти в 10 раз. Однако ему удается вести творческую деятельность в том же ритме и не пришлось уволить ни одного музыканта.

«Пандемия не только сократила доходы, но и увеличила расходы», — отметил артист.

Несмотря на тяжелые времена он все же продолжает снимать клипы, покупать песни, шить сценические костюмы и заказывать декорации для своих выступлений.

Владимир Винокур

Звезда «Аншлага», пародист Владимир Винокур солидарен с мнением, что представителям отечественного шоу-бизнеса в период пандемии пришлось, действительно, не сладко. Также юморист считает, что на проблемы артистов следует обратить внимание властей. Однако членов своей концертной команды Винокур не бросил. Артист признался, что самостоятельно выплачивает всем зарплаты.

«У артистов на фоне пандемии и отмененных концертов много проблем, в том числе финансовых, и на это должно обратить внимание государство», — отметил король пародии.

Однако с вопросом о том, когда будет разрешена концертная деятельность к президенту бы не обратился.