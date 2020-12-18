Стас Барецкий заявил, что Собчак заманивала его на «Дом-2»

Писатель и режиссер Стас Барецкий может стать участником или даже ведущим нового проекта ТНТ, который придет на смену закрытому «Дому-2». Об этом в интервью ФАН заявил сам шоумен.

18 декабря 2020 года войдет в историю, как день, когда приказал долго жить один из самых успешных и самых долгоиграющих телепроектов за всю историю российского телевидения. «Дом-2» стартовал в 2004 году и уже вскоре обзавелся армиями поклонников и хейтеров – шоу, в котором участники «строили дом и любовь», равнодушным не оставило никого. Именно благодаря «Дому-2» широкая общественность узнала о Ксении Собчак, ставшей первой ведущей проекта. Оно принесло ей бешеную популярность — в 2018 Собчак даже поучаствовала в выборах президента РФ.

«Ушла эпоха, — заявил Барецкий. — Но я рад, что этот шалман закрыли — у меня даже была песня о том, что с «Домом-2» пора бы уже кончать. Но вообще я приходил к ним на ток-шоу — «Дом-2. Город любви», как-то так оно называлось. Ну и драку устроил, конечно. Меня там скрутила охрана потом и фактически вышвырнула из студии. После этого я стал их немножко не любить».

Вместе с тем писатель выразил сомнение по поводу того, что легендарный проект действительно закрыли. По его мнению, это такой пиар-ход канала ТНТ.

«Ну закрыли они «Дом-2», допустим, — предположил режиссер. — Но ведь всегда остается вариант с «Домом-3»! Уверен, в том или ином формате это шоу вернется — ТНТ бы никогда не отказались от своего самого раскрученного бренда! К тому же проект в последние годы уже никого особо не раздражал — а поклонников у него не убавилось».

Собеседник ФАН отметил, что «Дом-2» осуществлял мечту людей из глубинки: те приезжали в Москву в поисках мечты, и проект «брал их под свое крыло, кормил, одевал и давал хоть какую-то известность».

«Но, если честно, то ничего, кроме жалости, у меня бывшие участники «Дома-2» не вызывают, — признался Барецкий. — Хайп, который они там приобретали, далеко не самого высшего сорта. Да и то, чем ребятам приходилось заниматься, респекта им в моих глазах не добавляет. Жить по чьему-то сценарию — разве это круто?».

Шоумен рассказал историю о том, как первая ведущая проекта Ксения Собчак заманивала его на «Дом-2» еще в 2005 году, когда шоу только-только прогремело на всю страну.

«Мы в Лондоне вместе с группой Ленинград выступали у какой-то шишки на корпоративе, — вспоминает режиссер. — И там присутствовала Собчак. А я был очень шумный и активный, она заметила меня и подошла после концерта. Говорит: «Хочешь ко мне на «Дом-2»?». А у меня тогда, в общем-то, все хорошо было, концерты с ребятами, они бы просто не поняли, если бы я туда ушел! К тому же, у шоу уже была дурная репутация».

Вместе с тем, отметил писатель, «Дом-2» в то время, когда его вела Собчак, ему даже нравился – это было «жесткое, откровенное и справедливое шоу».