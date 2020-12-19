Глава ЛНР заявил, что республика продолжит курс на укрепление отношений с Россией

В новом выпуске спецпроекта «Глава о важном» глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал об основных результатах работы властей ЛНР за минувший год и поделился планами на 2021 год.

— Подходит к концу 2020 год, и по традиции время подводить итоги проделанной работы, говорить о планах и перспективах. Леонид Иванович, чтобы вы выделили в уходящем году? Какие события стали важными и ключевыми?

— Безусловно, уходящий год был очень богат на события. В первую очередь это реализация наших государственных целевых и гуманитарных программ, это и празднование 75-летия Победы, и проведение масштабной программы, которая была направлена на реструктуризацию угольной отрасли, закрытие нерентабельных шахт и сохранение рентабельных предприятий, на базе которых впоследствии было создано государственное предприятие «Республиканская топливная компания «Востокуголь». Это также мероприятия по оптимизации учреждений высшего образования, поэтапное выполнение программы социально-экономического развития «Наш выбор».

Достаточно знаковым событием было принятие закона, который определил русский язык единственным государственным. Но при этом хочу отметить, что <...> нет никаких запретов для изучения украинского языка.

— Что уже удалось реализовать в рамках выполнения программы «Наш выбор»?

— В рамках реализации программы «Наш выбор», безусловно, сделано очень много работы. В первую очередь это то, что мы трижды повышали пенсионные выплаты, в результате чего их минимальный размер увеличен почти в два раза — с 2904 рублей до 5616 рублей. Я считаю, это достаточно серьезное достижение, это серьезный подъем. Конечно же, нам хотелось бы платить еще больше пенсий нашим пенсионерам, они это заслужили, но я считаю, что и эти определенные повышения достаточно значимы для уважаемых пенсионеров. Такая же ситуация и с заработными платами для работников бюджетной сферы, государственных служащих. Зарплаты для этой категории работников тоже повышены. Была проделана работа по повышению социальных выплат для жителей республики. Была проделана колоссальная работа, но на этом останавливаться мы не собираемся, как я и обещал в программе «Наш выбор», на период до 2023 года зарплаты в республике должны достичь уровня заработной платы Ростовской области.

— Продовольственная безопасность — залог стабильности государства. Насколько наполнен продовольственный запас республики?

— Хочу подчеркнуть, что внутренняя политика нашей республики направлена однозначно на поддержание отечественного, местного производителя. Чем меньше мы завозим товаров извне, тем наша экономика крепче, тем более мы самостоятельны и самодостаточны.

На сегодняшний день мы практически в полной мере обеспечиваем себя мясо-молочными продуктами, яйцами, крупами, мукой, хлебобулочными изделиями. Продовольственная безопасность находится на особом контроле у руководства республики. В 2021 году мы, естественно, продолжим развивать наших производителей, оказывать им всевозможную помощь в этом направлении. И перед ними стоит задача не только наполнить внутренний рынок товарами собственного производства, но и выйти на внешний рынок, для того чтобы реализовывать нашу продукцию за пределами республики.

— Как пандемия повлияла на празднование 75-летия Победы?

— Ввиду того, что разгар пандемии пришелся как раз на май, мы вынужденно перенесли парад Победы на 24 июня и провели его вместе с Российской Федерацией. Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают на нашей территории, не были обделены нашим вниманием. К 9 Мая мы осуществили единоразовые выплаты более чем 20 тысячам семей, а 365 жителей нашей республики — это в основном ветераны и участники Великой Отечественной войны, их семьи — получили эту выплату в размере 75 тысяч рублей.

— Говоря о пандемии, невозможно обойти стороной систему здравоохранения, которая приняла на себя удар. Что удалось почерпнуть из этой ситуации?

— В первую очередь я хотел бы отметить, что мы научились уважать труд наших врачей. В условиях пандемии, на мой взгляд, рискуя не только собственным здоровьем, но зачастую и жизнью, медицинские работники нашей республики оказывали помощь больным коронавирусом, остальным больным, и поэтому их действия, самоотверженный труд достойны не только нашего внимания и благодарности, но и материальной поддержки. Поэтому нами было принято решение о выделении денежных средств для дополнительных выплат медицинским работникам.

— А какие изменения произошли в медицинской сфере из-за пандемии?

— Я еще раз повторяю, что пандемия внесла достаточно серьезные коррективы и в наши планы, и в наши действия, и в нашу жизнь. Это, конечно же, еще с учетом того, что такого никогда не было. В подобной ситуации мы находились впервые, принимать решения было сложно. Мы вынуждены были вводить такие меры, как карантин, достаточно серьезные ограничения по передвижению граждан по территории нашей республики, запрет движения городского и междугороднего транспорта, перевозки пассажиров, запрет работы рынков — все это мы пережили.

Мероприятия проводились в условиях того, что у нас на территории республики отсутствует возможность производить какие-либо медицинские препараты, которые бы помогали нам в борьбе с коронавирусом. И на каком-то этапе возник дефицит этих лекарственных препаратов. Поэтому нами было принято решение организовать производство некоторых медицинских препаратов на территории нашей республики, но и часть завозить из Российской Федерации. Хочется отметить, что в данном вопросе огромную помощь, безусловно, нам оказывает Россия.

В этом году на территорию республики как никогда доставлено огромное количество медицинского оборудования. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, и аппараты МРТ, и маммографы, и остальное оборудование, которое, по словам министра здравоохранения Наталии Пащенко, не поставлялось в наши больницы более 30 лет. Поэтому хотелось бы от себя лично, от всех жителей республики выразить слова огромной благодарности Российской Федерации за столь значимую и неоценимую помощь республике.

— Система образования тоже претерпела значительные изменения в этом году, в том числе и от пандемии. Как вы оцениваете работу образования в новых условиях?

— В условиях пандемии коронавируса мы вынуждены были изменить подход к организации учебного процесса. Для того, чтобы не допустить заболевания наших детишек этой опасной вирусной инфекцией, также минимизировать распространение инфекции, в том числе и через нашу детвору на взрослых, нами было принято решение о введении формы дистанционного обучения детворы. Двигаясь в этом направлении, мы укрепляли материально-техническую базу учебных заведений. Мы закупали компьютеры, протягивали сети Интернет, устанавливали Wi-Fi-роутеры для того, чтобы организовать дистанционную систему обучения. Когда пошло более-менее послабление режимов ограничений, мы перешли на форму очно-заочного обучения. И вот здесь уже перед нами стояла задача всем без исключения обеспечить одинаковый уровень и возможность получения качественных знаний. На мой взгляд, сегодня министерство образования с этой задачей справляется достаточно эффективно.

— В текущем году не обошлось и без глобальных реформ и оптимизаций в различных сферах деятельности. Это коснулось и образовательной сферы. Вы довольны итогами?

— В целом да. Просто хочется отметить, что планы у нас далеко идущие по реорганизации в системе образования. На сегодняшний день мы осуществили только лишь первый этап — вернули нашим вузам профильность. Технический вуз — наш университет имени Владимира Даля — теперь занимается подготовкой технических специалистов, гуманитарный вуз — педагогический университет — занимается подготовкой гуманитариев: это наши педагоги, журналисты, политологи и все, что с этим связано. Медработников готовит наш медицинский университет, специалистов для сельского хозяйства — сельхоз университет и так далее. На сегодняшний день каждый занят своим делом.

— А что касается среднего профессионального образования?

— Приведу опять же пример: в этом году у нас было выпущено учеников из средних школ около 5000 человек, на которых было зарезервировано в высших учебных заведениях порядка 8000 бюджетных мест. И на мой вопрос, который я задавал руководителям вузов, есть ли конкурс в республике или нет, они опускали глаза. Понятно было, что не то чтобы конкурса нет, не то чтобы поступал, кто хотел, но еще зазывали и приглашали получать высшее образование. То есть мы занижали уровень нашего высшего образования, со средним профессионально-техническим образованием происходили страшные вещи. По докладам министра образования Сергея Цемкало, если бы мы не начали реорганизацию высшей школы в этом году, то на следующий год мы вынужденно бы закрывали достаточно серьезную часть средних профессионально-технических образовательных учреждений.

На сегодняшний день ситуация изменена, мною было принято решение 8000 бюджетных мест сократить на 3000. Я считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям, чтобы высшее образование было именно высшим образованием. Чтобы это были образованнейшие, самые интеллектуальные люди. Но есть другая категория детей, у которых, возможно, нет склонности к учебе, но у них достаточно серьезная склонность делать что-то своими руками. Я уверен, что остальные дети пойдут в средние профессионально-технические образовательные учреждения, где будут готовиться специалисты, которые на сегодняшний день необходимы нашей республике. Это слесари, электросварщики, шахтеры, металлурги, работники сельского хозяйства. И у нас будут как высококлассные специалисты в области высшего образования, так и высококлассные специалисты в области среднего профессионально-технического образования.

— Возвращаясь к программе «Наш выбор». В рамках ее выполнения на территории ЛНР был проведен масштабный ремонт дорог, каковы итоги?

— Это достаточно комфортное и безопасное движение по дорогам нашей республики. Безусловно, это не трасса М-4 «Дон», но по ним можно достаточно спокойно ехать. В этом году нами были осуществлены закупки 28 единиц техники на сумму более 90 миллионов рублей. Также хочу отметить, что в республике действуют пять асфальтобетонных заводов, которые готовят асфальтобетонную смесь для ремонта и покрытия дорожного полотна.

От себя лично, от жителей республики я бы хотел выразить слова благодарности министру транспорта Луганской Народной Республики Александру Басову, нашему государственному унитарному предприятию «Луганский автодор» за то, что в этом году в дорожном хозяйстве более-менее наведен порядок.

— Какие ключевые работы проделаны в этом вопросе?

— Основные работы, которые я бы выделил, — это восстановление и запуск в работу «Штеровского путепровода», который был подорван в результате действий украинской диверсионно-террористической группы, которая действовала на нашей территории. Были отремонтированы участки дорог на направлениях Луганск — Краснодон, Луганск — Изварино, была отремонтирована дорога Лутугино — Красный Луч. Восстановлены дороги к нашим пунктам пропуска, которые мы будем запускать либо в этом, либо в следующем году, как договорятся на минской группе, это направление Луганск — Счастье и Первомайск — Золотое. Жители республики достаточно серьезно благодарят «Автодор» и за то, что мы отремонтировали улицу Мадрицкую, это выезд из Луганска в направлении Георгиевки и Лутугино, где дорога не ремонтировалась с 1995 года. На следующий год мы будем также определять участки, которые необходимо отремонтировать, то есть работа в этом направлении однозначно будет продолжена.

— Одним из обсуждаемых событий в республике в этом году стало повышение тарифов на услуги ЖКХ. С чем оно было связано?

— Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, хотел бы акцентировать внимание на том, что это первое повышение за шесть лет. Нам просто необходимо было сбалансировать тариф с той инфляцией, которая на сегодняшний день существует. Потому что беречь наших жителей и не поднимать тарифы, наверное, дело благородное, но ни к чему хорошему это не приведет. Мы просто угробим наши коммунальные предприятия, потому что техника, которая используется по вывозу мусора, требует замены. Я считаю, что заработная плата работников коммунальных предприятий тоже должна быть на уровне. То есть все это делается для того, чтобы была комфортная и качественная работа наших коммунальных предприятий, чтобы был сбалансирован тариф с теми расходами, которые необходимы для полноценной работы наших коммунальных предприятий.

— Леонид Иванович, какие цели вы ставите перед властями республики на 2021 год?

— В 2021 году я буду ставить задачу возобновить работу с жителями нашей республики. В том числе и сам лично буду стараться как можно чаще проводить встречи с жителями республики для того, чтобы я имел обратную связь, слышал наших граждан, знал о проблемах, которые существуют, и чтобы мы искали пути решения и вместе решали эти проблемы. Это достаточно серьезный пласт, который в этом году, к сожалению, немного мы упустили, но не по собственной вине. Виной этому пандемия коронавируса, и мы вынужденно эту работу ослабили. Мы должны продолжить двигаться в выбранном направлении. Выбранное направление одно — развитие и укрепление экономики нашей республики. Мы продолжим строительство дорог, восстановление водоводов, электрических сетей, наших домов, инфраструктуры.

— А каким вы видите 2021 год для республики?

— Самая основная наша задача — создание крепкой республики, которая сможет обеспечить достойную и безопасную жизнь наших граждан. На сегодняшний день, несмотря на то, в каких трудностях мы проживаем, это и пандемия, и все эти экономические блокады, которые в отношении нас применяют Украина, Европа, Америка и так далее, мы живем, мы развиваемся. Это говорит о том, что в 2014 году мы приняли правильное решение, мы сделали правильный выбор. И мы в наступающем году продолжим курс на укрепление нашей экономической, государственной, культурной и духовной самостоятельности, а также на укрепление наших отношений с Российской Федерацией.