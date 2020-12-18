Генерал СБУ: Украина развалится на части, если Киев проведет выборы в Донбассе

Киев, 18 декабря. Если политики из Донецкой и Луганской народных республик придут в Верховную раду, из состава Украины выйдут западные регионы. К такому выводу в эфире телеканала «НАШ» пришел бывший главный следователь Службы безопасности Украины, генерал Василий Вовк.

Киевские власти боятся в полном объеме выполнить все пункты Минских соглашений. Поскольку, исходя из документа, Киев не только должен предоставить Донецкой и Луганской народным республикам автономный статус в составе Украины, но и провести в регионе выборы. Как известно, жители Донбасса никогда не проголосуют за украинских политиков, поэтому, по результатам выборов, депутатами Верховной рады могут стать лидеры ДНР и ЛНР.

В свою очередь украинский генерал, бывший главный следователь СБУ Василий Вовк считает, что если киевские власти все же решатся на проведение выборов на территории народных республик Донбасса, то результат будет плачевным — Украина развалится на части, поскольку от нее уйдут западные регионы. Ведь жители Западной Украины никогда не допустят того, чтобы донецкие и луганские политики вошли в парламент.

«Я вам могу сказать с точки зрения безопасности и криминального преследования. Против большинства политиков Донбасса на Украине заведены уголовные дела, а некоторые из них уже заочно осуждены. И вот если их выберут в результате голосования, то какая будет реакция со стороны Западной Украины, жителей которой больше всего погибло в войне в Донбассе? А последствия будут следующими: Западная Украина скажет, что она выйдет из состава страны. Результат — Украина развалится, если в Донбассе будут проведены выборы», — резюмировал Василий Вовк.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские политики раскритиковали новый закон Верховной рады о Донбассе.