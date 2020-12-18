Москва, 18 декабря. Российская актриса театра и кино, известная телеведущая Юлия Меньшова откровенно рассказала о неприятной и курьезной ситуации, которая однажды произошла в ее жизни. Историей звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая Юлия Меньшова показала редкий кадр времен своей молодости. Он был сделан много лет назад — на вручении театральной премии. Тогда актриса была ведущей вместе с Валерием Николаевым. На фотографии знаменитость была запечатлена в черном обтягивающем платье, с объемной прической и крупными серьгами.

«Я вручала театральную премию «Чайка». Стою за кулисами вместе со своим партнером, актером Валерой Николаевым, расфуфыренная, как и положено: платье в пол, боевой раскрас, брУльянты», — написала Юлия.

Перед выходом у Меньшовой сломался каблук. Но выход из ситуации найден был быстро — ведущие решили идти на сцену без обуви. Но в последний момент коллега телеведущей одолжил ей свои туфли.

«Но в последний момент предлагает: «Нет, давай я одолжу тебе ботинки, ты все-таки дама, а я джентельмен, выйду босиком только я, но с твоими туфлями в руках», — вспоминает Юлия Меньшова.

«Очень хорошенькая», — прокомментировал один из подписчиков фотографию. «Очаровашка! Счастья Вам!» — пожелал второй.

Юлия Меньшова ранее рассказала о взрослении своего наследника Андрея в День сыновей. Звезда поблагодарила сына за то, что он стал ее первенцем.