Юрист рассказала, как россиянам получить льготы на оплату ЖКХ

Мораторий на штрафы на ЖКХ действует до конца 2020 года — после всем должникам могут начислить пени за весь 2020 год. Юрист Ольга Перминова в комментарии ФАН заверила, что государство не пойдет на такие меры и продлит мораторий.

Пресс-секретарь Жилкома Николай Серый заявил в комментарии Невским Новостям, что те долги, которые россияне накопили, могут быть начислены нарастающим итогом. Если речь о системных неплательщиках, то для их бюджета это будет существенно.

Жилищный юрист Михаил Карачевцев предупредил, что штрафы должникам за ЖКУ могут начислить за весь 2020 год, в том числе и за период моратория. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пояснили, что судебное взыскание задолженности не приостанавливалось, предприятие просто не заявляло требования по пени в период с 6 апреля 2020 года.

Однако Ольга Перминова не исключила, что действие моратория будет продлено. Эксперт напомнила, что в некоторых российских городах до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса.

«Уверяю вас, что не пойдет на это государство. Наверняка, будет продление моратория, во всяком случае в Москве ограничения действуют до января все на удаленке, и люди старшего возраст сидят дома. Я полагаю, что должны быть какие-то изменения, не будет вот так резко. Я бы сейчас не нагнетала так обстановку», — отметила юрист.

По словам Перминовой, у должников по ЖКХ есть множество преференций. Юрист рассказала, как россияне могут получить льготы на оплату ЖКХ.

«Должники могут прийти в управляющую организацию и написать заявление о рассрочке исполнения долга, сделать это без пеней. Как правило, это заявление принимается, его нужно исполнять. Второй момент, чрезвычайно важный, которым не пользуются граждане: если вы оказались в тяжелой ситуации, и вам урезали зарплату, вы потеряли доход, у нас есть дотации», — заявила она.

Юрист объяснила, что для получения дотаций достаточно принести документ, подтверждающий, что доход на семью ниже предельного уровня. Тогда оплата жилищно-коммунальных услуг дотируется полностью или частично.