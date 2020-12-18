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Юрист рассказала, как россиянам получить льготы на оплату ЖКХ

Юрист рассказала, как россиянам получить льготы на ЖКХ

Мораторий на штрафы на ЖКХ действует до конца 2020 года — после всем должникам могут начислить пени за весь 2020 год. Юрист Ольга Перминова в комментарии ФАН заверила, что государство не пойдет на такие меры и продлит мораторий.

Пресс-секретарь Жилкома Николай Серый заявил в комментарии Невским Новостям, что те долги, которые россияне накопили, могут быть начислены нарастающим итогом. Если речь о системных неплательщиках, то для их бюджета это будет существенно.

Жилищный юрист Михаил Карачевцев предупредил, что штрафы должникам за ЖКУ могут начислить за весь 2020 год, в том числе и за период моратория. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пояснили, что судебное взыскание задолженности не приостанавливалось, предприятие просто не заявляло требования по пени в период с 6 апреля 2020 года.

Юрист рассказала, как россиянам получить льготы на ЖКХ

Однако Ольга Перминова не исключила, что действие моратория будет продлено. Эксперт напомнила, что в некоторых российских городах до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса.

«Уверяю вас, что не пойдет на это государство. Наверняка, будет продление моратория, во всяком случае в Москве ограничения действуют до января все на удаленке, и люди старшего возраст сидят дома. Я полагаю, что должны быть какие-то изменения, не будет вот так резко. Я бы сейчас не нагнетала так обстановку», — отметила юрист.

По словам Перминовой, у должников по ЖКХ есть множество преференций. Юрист рассказала, как россияне могут получить льготы на оплату ЖКХ.

Юрист рассказала, как россиянам получить льготы на ЖКХ

«Должники могут прийти в управляющую организацию и написать заявление о рассрочке исполнения долга, сделать это без пеней. Как правило, это заявление принимается, его нужно исполнять. Второй момент, чрезвычайно важный, которым не пользуются граждане: если вы оказались в тяжелой ситуации, и вам урезали зарплату, вы потеряли доход, у нас есть дотации», — заявила она.

Юрист объяснила, что для получения дотаций достаточно принести документ, подтверждающий, что доход на семью ниже предельного уровня. Тогда оплата жилищно-коммунальных услуг дотируется полностью или частично.

«Граждане у нас немного ленивые. Но те, кто знают, пользуются этим. Та самая незащищенная часть населения — пенсионеры — они все имеют льготы. Пока страшного ничего такого не происходит. Мы как в сказке — ребенок еще не родился, кувшин еще не упал. Ничего страшного не произойдет, уверяю. Гражданам надо знать свои права и исполнять обязанности», — заключила эксперт.

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