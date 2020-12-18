Какие выплаты семьям с детьми будут в России в 2021 году, как получить деньги

Правительство России по распоряжению президента РФ Владимира Путина выделит почти 74 триллиона рублей на новогодние выплаты семьям с детьми. Минфин уже направил 73,6 млрд руб. в Пенсионный фонд РФ для обеспечения анонсированных президентом выплат семьям с детьми до семи лет включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

Кто получит по пять тысяч рублей к Новому году

Выплату в пять тысяч рублей, предназначенную семьям с детьми для поддержки в условиях пандемии, анонсировал по завершении основной части пресс-конференции президент России Владимир Путин. Соответствующий указ уже подписан. Деньги выделяются на каждого ребенка до семи лет включительно: то есть на всех детей, родившихся 18 декабря 2012 года и позже.

Как получить деньги

Новогодние деньги всем, кто имеет право на выплату, автоматически начислит Пенсионный фонд, если семья уже пользовалась аналогичными мерами поддержки летом, а номер банковского счета, на который переводились средства, не изменился.

Если семья еще не получала единовременные пособия, либо банковский счет был закрыт или изменился, необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, а также через МЦФ или клиентские службы Пенсионного фонда не позднее 1 апреля 2021 года. Отметим, менее чем за сутки после заявления президента о предстоящей выплате на портал госуслуг поступило более 200 тысяч заявок. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Заявления на получение выплаты будут рассматривать не более пяти дней, деньги поступят еще до Нового года. Всего помощью будет охвачено около 15 миллионов маленьких россиян.

Напомним, летом россияне дважды получали помощь на детей в размере 10 тысяч рублей. В мае-июне по указу президента деньги выделили на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — всем детям до 16 лет.

Какие еще выплаты ждут россиян в Новом году

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала ФАН, какие еще льготы и выплаты семьям с детьми анонсировал Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Так в связи с неблагоприятными экономическими явлениями в России были существенно повышены пособия по безработице, а также определена особая программа поддержки семей с детьми. Помощь оказывается дифференцированно, в зависимости от возраста ребенка: до полутора лет; от полутора до трех лет; и от трех до семи лет.

Для детей до полутора лет введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, если доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов. Для детей от полутора до трех лет аналогичная выплата также доступна, ее можно оформить из средств материнского капитала.

Для детей от трех до семи лет, если доход меньше одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, раньше была предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка. Теперь же, по распоряжению президента, с Нового года в этом случае на каждого ребенка выплачиваться «полновесный» прожиточный минимум.

Также ежегодно увеличивается материнский капитал, сегодня он составляет примерно 639 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Около 483 тысяч рублей составляет материнский капитал при рождении первого ребенка.

Бессараб рассказала, что также вводятся дополнительные выплаты многодетным семьям, которые в совокупности могут достигать миллиона рублей. Эта сумма для некоторых регионов вполне достаточна, чтобы помочь многодетным семьям приобрести собственное жилье.

«Сегодня все усилия властей сфокусированы на помощи самым нуждающимся, в первую очередь — семьям с детьми», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Ранее ФАН рассказывал, кто в 2021 году сможет досрочно выйти на пенсию.