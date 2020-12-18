ФАН вручил награды и денежные призы лауреатам премии «Хорошие новости России»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 18 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии «Хорошие новости России». ФАН учредил премию, которая вручается дважды в год, с целью поддержать региональных журналистов, освещающих позитивную повестку дня. На мероприятии присутствовали сами лауреаты премии, почетные гости и журналисты.

Открывая торжественную церемонию генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев отметил, что, хотя современные СМИ в погоне за трафиком чаще публикуют материалы на злободневные темы, всегда должно находиться место и для хороших новостей. Причем эти новости не надо искусственно придумывать — наша страна и так богата на позитивные события и по-настоящему интересных и достойных личностей. Работы журналистов, представленных к награждению, — яркий тому пример.

Лауреаты премии по пяти номинациям по традиции были определены путем читательского онлайн-голосования с учетом мнения жюри, в состав которого вошли:

Петр Толстой — телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ;

— телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ; Ольга Тимофеева — журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ;

— журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ; Евгений Ревенко — тележурналист, депутат Госдумы РФ;

— тележурналист, депутат Госдумы РФ; Владимир Соловьев — председатель Союза журналистов России;

— председатель Союза журналистов России; Николай Стариков — писатель, член экспертного совета партии «За правду»;

— писатель, член экспертного совета партии «За правду»; Михаил Иванов — директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге;

— директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге; Юрий Светов — журналист, вице-президент издательского дома «Кто есть кто в Санкт-Петербурге».

Председатель жюри Петр Толстой в видеообращении к победителям выразил благодарность за их работу и отметил важность освещения позитивных событий нашей страны.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что в этом конкурсе так много достойных работ. И это, несмотря на то, что обычно в новостях мы видим много негатива. К сожалению, люди действительно обращают внимание, прежде всего, на какие-то грустные, трагические и печальные события. Их в нашей повседневной жизни очень много. Очень хорошо, что удается собрать новости, которые несут позитив. Их очень-очень не хватает. <…> Любая хорошая новость в нашей великой замечательной стране — это уже маленькая победа», — добавил он в заключение.

К его словам присоединилась и Ольга Тимофеева. Она согласилась с тем, что информационное пространство перегружено негативом — ЧП, аварии, катастрофы, пандемия. И сегодня, как никогда, людям необходимо что-то доброе и хорошее. Особую благодарность она выразила организаторам премии «Хорошие новости России» за продвижение всего, что связано с брендом «хороший».

К сожалению, члены жюри лично не смогли посетить мероприятие, и почетная миссия вручения наград была возложена на гостей премии, которыми стали заслуженный журналист России Евгений Поддубный, депутат Госдумы Сергей Вострецов, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, писатель-сатирик Семен Альтов, певица Алиса Вокс.

Чтобы получить награды и денежные призы в размере 100 тысяч рублей, лауреаты приехали буквально с разных уголков нашей страны — от Калининграда до Владивостока: Татьяна Пояркина, журналист ИА «Чита.Ру»; Таисия Боршигова, сотрудница ИА «ТАСС»; Юлия Нигматуллина, корреспондент ГУП «ТРК Башкортостан; Александр Рязанов, журналист Общественного телевидения Приморья; Лили Магомаева, корреспондент портала «Это Кавказ»; Надежда Маркова, журналист ИА «Клопс».

И жюри, и почетные гости высоко оценили работы победителей. Евгений Поддубный подчеркнул, что в наше время именно у региональных журналистов есть возможность делать больше позитивных материалов, потому что гигантские СМИ в силу повестки не могут отказаться от плохих новостей.

«Мне кажется, что хорошие новости очень нужны аудитории. Новости о настоящих людях должны вытеснять тот треш, который сейчас превалирует в топах различных информационных агрегаторов. Не хватает настоящих профессиональных материалов о настоящих людях. И чем талантливей мы будем писать о них, тем меньше плохие новости будут востребованы. А если всегда идти на поводу аудитории, то можно скатиться в черную дыру. Иногда нужно противостоять запросам аудитории. А иногда даже воспитывать ее», — заключил журналист.

По признанию победителя в номинации «Наука и инновации» Юлии Хатылевой, которая много лет работала в криминальной журналистике, последние полтора года она занимается только хорошими новостями, по зову сердца и души.

«Я убеждена, что не только мы формируем информационную среду, но и она формирует нас. Особенно сейчас, в это непростое время позитивные новости очень нужны. На войне люди сохраняли способность любить, способность помогать друг другу, радоваться мелочам. Сейчас мы тоже не должны забывать, что хорошие события и люди в нашей жизни тоже есть. Хорошие новости помогают людям жить», — поделилась победительница.

Присутствовавший в качестве почетного гостя Александр Малькевич посетовал на ситуацию, которая складывается в медиапространстве, и предложил вывести позитивную повестку на государственный уровень.

«Хочу поблагодарить коллег из Медиагруппы «Патриот» и ФАН за эту инициативу. Мы обсуждали ее на площадке Общественной палаты. Здорово, что те, кто был при этом обсуждении, например, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, участвует сейчас в работе жюри. На самом деле, необходим госзаказ на хорошее. Но пока государство собирается с силами, перегруппировывается на себя эту тяжелую, но очень важную ношу берут частные независимые СМИ. Потому что у нас такое количество позитивных историй, честных, правдивых, интересных о нашей великой огромной стране, что только диву даешься. Особенно, когда читаешь материалы, которые поступили на конкурс. <…> Нужно давать трибуну таким людям, как герои публикаций, и таким, как наши победители. Чтобы именно они рассказывали о настоящих русских людях, а не те, кто в прямом эфире блогерских стримов вытворяет непонятно что», — заявил Малькевич.

Семен Альтов в свою очередь добавил, что сейчас большинство СМИ прикармливает людей, как рыбу, «на все черное». И выразил надежду, что когда-нибудь государство признает эту «кормежку» браконьерством — «все будет по-честному, как положено в нормальном обществе».

В завершение церемонии организаторы напомнили и о конкурсе «Хорошие новости России», который ФАН возобновляет с января 2021 года. Конкурс актуальных публикаций проводится дважды в месяц, его победители тоже получают денежное вознаграждение. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч. Заявки на участие можно отправлять на почту goodrussia@riafan.ru.