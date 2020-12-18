Пользователи соцсетей в восторге от закрытия «Дома-2» на ТНТ

Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дом-2». Данной новостью со СМИ поделилась пресс-служба канала: «Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире «Дома-2» 23 декабря, в 23:00. Последний выпуск «Дома-2» на канале выйдет 30 декабря».

Блогер Вадим Манукян неоднократно поднимал тему пошлых шоу на телевизионных каналах, а также предлагал их закрыть либо изменить формат, в том числе речь велась и о «Доме-2». Новостью о закрытии проекта Манукян поделился со своими подписчиками, и эмоции пользователей соцсетей по этому поводу просто зашкаливают.

За последние четыре года подписчики моих соцсетей регулярно ставили вопрос: «Когда закроют «Дом-2»?» Мне было очевидно, что, пока экономически этот проект выгоден и рекламодатели его не покидают, ТНТ его из своей эфирной сетки не уберет. Шли годы, проект разрастался. Из шоу, где молодые люди хотя бы делали вид, что что-то строят, оно превратилось в проект для тех, кто хочет вырваться из регионов и стать в одночасье московскими мажорами.

Надо сказать, что, действительно, некоторые «телестроители» смогли занять свою нишу и закрепились в Москве. Самый яркий пример — Ольга Бузова. Она стояла у истоков этого шоу. Пришла обычной участницей, а в итоге получила роль ведущей. Более того, она даже в звезды эстрады выбилась и стала участницей рейтинговых телешоу. В какой-то мере в ее тени долгое время оставалась Алена Водонаева. В последнее время она снова на слуху, череда скандалов помогла. Не дает о себе забыть и Виктория Боня, которая большую часть времени проводит в Европе и оттуда рассказывает про сети 5G. Среди мужской части бывших участников «телестройки» выгодно выделяется на фоне остальных Рустам Солнцев. Да и Степан Меньщиков не затерялся. Год назад мы пересекались на одной из премий в Москве, где он был одним из ведущих.

Конечно, нельзя забывать и о «темном прошлом» Ксении Собчак. Она была первой ведущей «Дома-2» и, по сути, сделала себе имя на этом проекте. Это сейчас она ушла в журналистику и на каналы рангом повыше. Несколько лет назад она даже пыталась стать президентом России. Однако избиратели не восприняли ее всерьез, и она набрала свои заслуженные 1,5%.

Но вернемся к реакции моих подписчиков на новость о закрытии шоу «Дом-2» на ТНТ. Такого стремительного набора лайков и комментариев под постом я не припомню уже давно. Раньше только в день рождения или на Новый год была такая интенсивность. Я вас познакомлю с их реакцией:

«Жаль, нет скачущего от радости смайлика! Если это правда, то этот год, можно сказать, не прошел даром, хоть что-то хорошее случилось!» — Ирина Паршина.

«Хоть где-то ковид помог!» — Павел Свояк.

«На самом деле чудеса случаются», — An Yan.

«2020-й жжет напалмом», — Вера Гавриленко.

«Ужели мы до этого дожили?» — Мирослава Орлова.

Ряд пользователей, которые уже научены горьким опытом, небезосновательно полагают, что без «сюрпризов» не обойдется и если ларчик где-то закрылся, то в другом месте он непременно откроется:

«Ура! Я дожил до этого момента! Но, думаю, появится что-то подобное, еще «круче», — Андрей Андросов.

«Главное, чтобы «Дом-3» не открыли», — Елена Попова.

Разделяю радость своих подписчиков, которые в восторге от закрытия «Дома-2» на ТНТ, но понимаю и опасения тех, кто считает, что это шоу может просто переехать на другой канал.