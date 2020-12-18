Ольга Бузова прокомментировала прекращение показа «Дома-2» на ТНТ

Москва, 18 декабря. Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова прокомментировала новость о закрытии скандального реалити-шоу на ТНТ. Звезда подтвердила, что передача больше не будет выходить на канале.

Бузова посвятила печальной для нее новости пост в Instagram. Ведущая призналась, что ей очень тяжело принять факт прекращения показа «Дома-2» на ТНТ.

«Дом-2» изменил российское телевидение», — отметила певица.

По мнению Бузовой, с уходом реалити-шоу, которое шло более 16 лет, телевидение не будет прежним. Ведущая назвала «Дом-2» легендой и культовым проектом.

«Дом-2», я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать, поэтому пока все», — попрощалась с передачей знаменитость.

Ольга Бузова попала на реалити-шоу в 2004 году, когда ей было 18 лет. Она строила отношения с Романом Третьяковым, однако в итоге рассталась с возлюбленным. В 2008 году Бузова переквалифицировалась из участницы в ведущую «Дома-2».

О закрытии реалити-шоу на ТНТ ранее официально сообщила пресс-служба канала. Последний выпуск должен выйти в эфир 30 декабря. Прощальный эпизод будет длиться два часа. После прекращения показа на ТНТ «Дом-2» может продолжиться в другом формате.