Певец Дмитрий Колдун показал необычные украшения на новогодней елке

Москва, 18 декабря. Белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун, получивший широкую известность после победы в проекте «Фабрика звезд-6» на Первом канале, показал, как украсил новогоднюю елку дома. Портал Teleprogramma.pro опубликовал видео.

Сейчас Дмитрий Колдун не на пике популярности, однако он продолжает свой творческий путь, при этом свободное время старается проводить с семьей. 35-летний артист воспитывает четырехлетнюю дочь Алису. Дмитрий решил вместе с наследницей украсить елку в преддверии Нового года.

Певец помогал дочке развешивать новогодние игрушки на веточки живой ели и в шутку даже предложил повесить на дерево кусочки говядины — Год Быка все-таки.

«Елка у нас небольшая. У артисты работы нет, поэтому елка небольшая у нас в этом году», — откровенно рассказал Дмитрий Колдун. «Так как год Быка, Алиса, будем вешать говядину на елку? кусочек маленький говядины», — обратился к своей дочери исполнитель. «Нет, пап, давай шарики», — все-таки настаивала девочка.

Потомственная ведьма Алена Полынь ранее дала нумерологический прогноз на Новый 2021 год Быка. Она предупредила, что Крыса так легко не выпустит власть из рук — в новогоднюю ночь ее сила ослабнет, но не исчезнет. Подробнее — в материале ФАН.