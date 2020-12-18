Купите немного России: Роман Носиков о способе разбогатеть заодно с миллиардерами

В силу специфики нашей страны, скакнувшей из социализма в капитализм через черный провал 1990-х, в области знаний некоторых сограждан об окружающем мире остались бреши, в которые лезут теперь информационные вирусы.

Вот свежий пример.

В споре о государственной помощи населению в период коронавирусной пандемии, с неизбежным проседанием уровня жизни, некий собеседник выкидывает на стол, как ему кажется, козырную карту. Речь идет о новостной подаче ряда либеральных СМИ вида «Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на 62 млрд долларов».

Собеседник делится ссылкой — и победно глядит сверху вниз, ожидая от вас признания, что мы тут все беднеем, пока богатые наживаются на коронавирусе. Подспудно проводится мысль: денег у этих богатых так много, что их с лихвой хватит на кризисные пособия для всей страны, а может быть, и на построение коммунизма.

Приходится лезть читать.

Оказывается, за два месяца после обвала на мировых фондовых рынках долларовые миллиардеры планеты, включая пятерых богатейших россиян, вновь разбогатели. Это установил, сославшись на собственный счетчик, Forbes.

То есть речь идет о восстановительном росте стоимости активов после их резкого падения. Странно, но либеральные СМИ предпочитают не упоминать такую важную деталь.

Еще раз: сначала были громадные убытки, а потом, в течение пары месяцев, — их рост. Причем российский бизнес шел тут в общемировом тренде. Проще говоря, это не «миллиардеры нажились на кризисе», а начал, после серьезного падения, расти общемировой фондовый рынок.

А что такое фондовый рынок? Что же это там начало расти? Может, грудь у любовниц российских бизнесменов начала расти? Или «нижние девяносто»? Может, выросли яхты или машины? Счета в банках?

Нет. Это растет так называемая «капитализация». То есть стоимость акций, торгующихся на бирже. Одни люди, которые никакого отношения не имеют к конкретному бизнесмену, продают на бирже другим, столь же далеким от бизнесмена людям, акции российских предприятий — чуть дороже, чем раньше.

Иными словами, предметом зависти и даже ненависти некоторых не разобравшихся в сути явления граждан служат деньги, которые ходят вдали от тех, кого предлагается за эти деньги ненавидеть.

Но и это не все.

Капитализация — это, в конечном итоге, не гора золота, над которой чахнет условный Абрамович. Это рыночная оценка стоимости и перспектив определенного набора предприятий, акции которых имеются у этого условного Абрамовича. Оценка, заводов, станков, квалификации рабочих, патентов, менеджмента.

Не самого Абрамовича. А работы наших сограждан и их перспектив. По сути, это вера или неверие в их будущее. Вообще говоря, финансовый рынок — это далеко не всегда про расчет. Это еще и про веру с надеждой.

Так что предлагать продать эти станки, этих рабочих, а также патенты, перспективы, разработки, а с ними веру и надежду на будущее, чтобы все это проесть, — дикарство.

Эдак можно не Абрамовича съесть. Эдак лишь друг дружку сожрать можно.

Но если кому-то неймется, если его так печет, что у него нет ни одной акции российских компаний, то пусть установит себе на смартфон брокерское приложение. Откроет счет и купит.

Купите немного России! Почувствуйте себя хозяином будущего собственной страны. Приобретите акции российских компаний. Тем более что из-за коронавируса и санкций они сейчас не так уж и дороги. Но так будет не всегда.