Александр Малькевич призывает интернет-ресурсы отвечать за размещенный контент

Лоббистам интересов прозападных НКО в России удалось добиться смягчения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России. Таким мнением в беседе с ФАН поделился глава рабочей группы органа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

Он прокомментировал новость о том, что по итогам иска Роскомнадзора, Таганский районный суд оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей. Причиной явилась из-за недостаточная фильтрация запрещенного в России контента. По мнению собеседника, сервис мало беспокоится о характере размещенных в открытом доступе материалов.

«Во-первых, Google действительно невнимателен к запрещенному в России контенту, потому что боле нацелен на политическую цензуру, на то, чтобы блокировать российские СМИ, консервативных или, условно говоря, правых мыслителей, публицистов, общественных деятелей. Он с этим борется в первую очередь. На это уходят все силы. Во-вторых, складывается ощущение, что Google в принципе нацелен на заработок на гражданах России. Ничем другим я не могу объяснить размещение рекламы мошеннических сайтов на этой площадке. Тут уже не хватает рук и сил для борьбы с запрещенным контентом, — отметил эксперт.

Он указал, какие именно шаги нужно предпринять в сложившейся ситуации.

«Нам необходимо и дальше совершенствовать свое законодательство. Я надеюсь, что рано или поздно в России будет принят закон о саморегулировании социальных сетей. Мы должны заставить, как это сделано в Германии, чтобы любые интернет-платформы отвечали за тот контент, который у них публикуется», — подчеркнул собеседник.

В то же время он обратил внимание, что не все инициативы удается воплотить, как было задумано. Примером такого случая стал закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России.

«Прозападным лоббистам удалось существенно смягчить этот закон. Теперь обязательной маркировке подлежит только продукция СМИ иноагентов, а физические лица свой контент помечать не обязаны», — рассказал Александр Малькевич.

По его словам, это может привести к случаям, когда некий блогер-миллионник будет получать огромные деньги от групп влияния с Запада, публиковать согласованные тексты, ролики, и никто даже не будет знать о том, что это делается по заказу из-за рубежа.