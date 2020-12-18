Москва, 18 декабря. Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза появилась на публике в очаровательном наряде, который вызвал восхищение у поклонников. Фотография опубликовала в фан-аккаунте в Instagram-аккаунте наследницы юмориста и примадонны отечественной эстрады.

У Лизы Галкиной уже много поклонников в Сети, у нее даже есть фан-аккаунты. Девочка растет талантливой и нередко делится своими достижениями с подписчиками. Интересные кадры часто публикует на своей странице в Instagram. Недавно появилась фотография Лизы Галкиной, на которой она запечатлена в окружении всей семьи — мамы, папы и брата Гарри, старшей сестры Кристины Орбакайте, а также ее дочери Клавдии. Семейная фотография Галкина и Пугачевой с детьми очаровала поклонников.

На девочке было очаровательное белое платье из шифона, аналогичного цвета сандалии, а в руках у Лизы была светлая сумочка. Продуманный образ юной модницы очаровал подписчиков, которые буквально осыпали комплиментами не только девочку, но и всю звездную семью.

«Я просто обожаю эту семью! Интеллигентная, талантливая и по-своему очень уникальная семья. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни. И пусть ваши детки вас радуют!» — написал теплый комментарий один из подписчиков. «Лиза — милашка, супер!» — оценил наряд наследницы Галкина другой фанат звездной семьи. «Боже мой, какие вы все нарядные, красивые», — восхитился третий.

Алла Пугачева недавно показала снимок младшей дочери Лизы. На снимке девочка демонстрирует новую оригинальную прическу. Вместо того, чтобы надеть шапку, наследница Галкина положила головной убор себе на макушку. Многие прозвали девочку «мадам Брошкиной» — точь-в-точь как поется в одной из популярных песен примадонны.