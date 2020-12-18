Правительство Трампа опубликовало отчет о фальсификации выборов в пользу Байдена

Администрация Дональда Трампа обнародовала отчет о фальсификации президентских выборов в США в пользу демократа Джо Байдена. Наблюдатели считают, что, возможно, именно это обстоятельство помешает Байдену занять Белый дом после 20 января. Текст доклада о фальсификациях на американских выборах доступен в Интернете, подробнее о главных мошеннических схемах рассказывается в статье: «Советник Трампа Питер Наварро: Шесть мошенничеств, которых более чем достаточно, чтобы повлиять на исход выборов», опубликованной в News Max.

Питер Наварро рассказал о махинациях на выборах президента США

17 декабря был опубликован первый официальный правительственный отчет о массовых фальсификациях на президентских выборах в США 2020 в пользу Джо Байдена. Автором отчета выступил профессор, доктор экономических наук Питер Наварро — директор Национального торгового совета США и близкий союзник действующего президента Дональда Трампа. Отчет основан на материалах 50 судебных исков, поданных избирательным штабом Трампа после президентских выборов, показаниях свидетелей фальсификаций в ходе голосования, а также экспертных заключениях и статистических исследованиях.

36-страничный доклад описывает, каким образом производилась массовая фальсификация и как она повлияла на итоги выборов в шести ключевых колеблющихся штатах — Аризоне, Неваде, Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Согласно документу, фальсификация включала в себя шесть различных типов нелегальных действий с голосами американских избирателей.

Фальсификации в шести пунктах

Первое. Прямая фальсификация (голосование мертвых избирателей и нелегальных мигрантов, вбросы фальшивых бюллетеней).

Второе. Прием неверно оформленных бюллетеней (без сверки подписей или проверки удостоверения личности).

Третье. Недопуск наблюдателей до процесса подсчета бюллетеней.

Четвертое. Отличающиеся в зависимости от штата или округа стандарты отбраковки\приема бюллетеней. Это ставило в неравные условия избирателей-демократов и избирателей-республиканцев.

Пятое. Сбои в работе машин для голосования и подсчета голосов.

Шестое. Статистические аномалии (запредельно высокая явка избирателей, резкий и математически необъяснимый рост голосов, поданных за Байдена, масштабные задержки в процессе приема бюллетеней).

На основании этого автор отчета делает неутешительный вывод.

«Выявленные доказательства и закономерности нарушений таковы, что безответственно для кого-либо, особенно для основных средств массовой информации утверждать, что нет «никаких доказательств фальсификаций или нарушений на президентских выборах», — резюмирует автор документа.

На специально созванной для презентации доклада пресс-конференции Наварро сделал несколько важных и громких заявлений.

«Ключевой вывод для меня заключается в том, что, по-видимому, существовала скоординированная стратегия эффективного наполнения урн голосами за Байдена и, по крайней мере, некоторые доказательства уничтожения бюллетеней за Трампа. Это, во-первых, — подчеркнул Наварро. — Во-вторых, если вы посмотрите на основные колеблющиеся штаты, то можете увидеть, что число голосов, которые оспариваются Трампом, возможно, незаконных голосов, затмевает относительно низкое количественное преимущество победы Байдена в пяти из шести штатов».

Позже, в ходе интервью телеканалу Fox News Наварро призвал Трампа и Министерство юстиции США срочно назначить спецпрокурора для расследования всех преступлений, связанных с президентскими выборами 2020 года.

Расследование будет продолжено

После выхода отчета Наварро стало известно, что под давлением юристов избирательного штаба Трампа и консервативных избирателей власти штата Джорджия наконец дали согласие на проведение комплексного аудита голосов, полученных на президентских выборах. Данная процедура будет включать в себя сверку подписей на почтовых бюллетенях и регистрационных списках избирателей, на чем в течение последнего месяца настаивал президент.

Ранее администрация Джорджии подверглась жесткой критике со стороны консервативных медиа за категорический отказ от аудита бюллетеней. По всей видимости, именно растущее недоверие к избирательному процессу консервативных избирателей вынудило власти Джорджии согласиться с проведением всесторонней проверки голосов. Следует напомнить, что 5 января именно в Джорджии пройдут довыборы двух сенаторов. От исхода этих выборов зависит, кто будет контролировать Сенат США следующие два года — демократы или республиканцы.

Законодатели готовы продолжить борьбу

Число американских законодателей, которые готовы оспорить результаты президентских выборов на специальной сессии 6 января, выросло. Избранный сенатором Томми Тюбервиль намерен присоединиться к Рэнду Полу, который готов отказаться утвердить итоги президентских выборов. От палаты представителей результаты выборов собираются оспорить уже 19 законодателей-республиканцев.

Это значит, что борьба продолжается, и Байдену рано примеряться к Белому дому на ближайшие четыре года.