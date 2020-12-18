Топ-5 громких скандалов «Дома-2»

Самое скандальное реалити-шоу российского телевидения «Дом-2» закрывается после 16 лет работы. Прощальный двухчасовой выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря и станет последним. Самые громкие скандалы «Дома-2» — в материале ФАН.

Убийца — любовница

Убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова потрясло поклонников шоу. Он пришел на шоу в 2010 году и сразу получил армию поклонниц. Однако Кадетов так и не успел найти любовь на шоу — на мужчину напали на улице и убили. Как выяснили правоохранительные органы, нападение организовала любовница Кадетова.

Порноактриса на шоу

История с Еленой Берковой — одна из самых скандальных за все время существования шоу. Брюнетка с выдающимися формами пришла на проект в 2004 году. Однако спустя некоторое время выяснилось, что Беркова уже известна как актриса в фильмах для взрослых. С проекта Беркову выгнали, но это после этого ее популярность только возросла.

Расизм ведущих

Во время шуточной сценки «Отдых на Мальдивах» участники шоу принесли ведущей Ольге Бузовой фруктовый букет. Знаменитость достала из букета банан и кинула в темнокожего участника телестройки Джозефа Мунголле. Сам камерунец не обиделся на жест ведущей, однако другие участники шоу обвинили Бузову в расизме.

Отчаяние и ненависть

Бузова стала участницей и другого скандала на реалити-шоу. В Сеть утекли записи, на которых она признавалась, что ненавидит всех участников проекта, да и сам проект вызывает у нее отчаяние. Телеканал никак не отреагировал на такое заявление ведущей о своей работе.

Запрещенные вещества

Глеб Клубничка прослыл главным скандалистом «Дома-2». Более шести лет он был одним из самых буйных участников: он устраивал шоу с уходами, разборками и скандалами. В 2015 году Глеб пришел на проект уже с женой и ребенком. Но вскоре его супруга покинула проект, а вот Клубничку попросили уйти. Как выяснилось позже, у участника была наркотическая зависимость. Его неоднократно предупреждали, что участникам шоу запрещено употреблять наркотические вещества, а позже выгнали с проекта.