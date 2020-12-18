Сергей Вострецов предложил развить телеканал из премии «Хорошие новости России»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России». В числе почетных гостей посетил мероприятие и член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы Сергей Вострецов. В беседе с ФАН он рассказал о своих впечатлениях от этого яркого события.

«С каждым годом премия становится все ярче, привлекает большее число участников. Рад, что активно включаются регионы. Федеральная повестка формируется, в основном, глобальными темами, а ведь людей интересуют и более локальные события. «Хорошие новости России» позволяют каждому сказать: «Ничего себе! У нас такая интересная страна, такой богатый мир!». Это расширяет наш кругозор», — отметил депутат Госдумы.

Он подчеркнул огромный потенциал, заключенный в данной премии.

«Рассказать о своем крае, о живущих рядом с нами героях, это важная задача. Мне кажется, эту инициативу стоит не только поддерживать, но и вывести на федеральный уровень. Возможно, создать канал на телевидении — «Моя страна». Чтобы мы видели не только Шнуров, но и героев из народа. Можно уделять внимание и людям труда. Помню, как я гордился своим отцом, работником шахты, когда о нем написали в городской газете», — сказал собеседник.

Он также обратил внимание на ключевое значение чувства единства для всех жителей нашей Родины.

«Россия сильна не только Москвой, но и регионами. Каждый гражданин, независимо от места жительства, чувствует себя сильным, когда мы объединяемся на региональном уровне», — подытожил Сергей Вострецов.

В завершение он добавил, что из-за деловой суеты будней мы перестали замечать своих друзей, соседей. По его словам, премия «Хорошие новости России» помогает исправить такое положение вещей.