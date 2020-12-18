Крымский политолог сравнил ультиматум Украины к Тихановской со спектаклем в дурдоме

Ультиматум, выдвинутый МИД Украины белорусскому политику Светлане Тихановской, напоминает спектакль в сумасшедшем доме. Таким мнением в интервью ФАН поделился известный крымский политолог Владимир Джаралла.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская должна иметь четкий ответ на вопрос о принадлежности Крыма, если желает посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства посоветовал Тихановской как можно раньше озвучить свою позицию по поводу событий, происходящих на территории Украины. Он отметил, что это в ее интересах, поскольку сразу по приезду в Киев местные СМИ зададут ей вопрос о принадлежности Крыма. Кулеба считает, что нечеткая позиция Тихановской по этому вопросу сыграет против белорусского оппозиционера.

«Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция… Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?» — заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИД, он заботится больше о имидже самой Тихановской, чем преследует собственные интересы. Также Кулеба заверил, что готов к общению с лидером белорусской оппозиции, в том числе и к телефонному разговору.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей сравнил ситуацию с ультиматумом киевской стороны к Светлане Тихановской со спектаклем в сумасшедшем доме.

«Эта ситуация напоминает мне, существовавшее в конце XIX века шоу под названием «Цирк уродов». В отношении Украины, ее политической позиции и госпожи Тихановской возникает только одна ассоциация — когда в сумасшедшем доме организуют спектакль, а в соседних палатах обсуждают роли. Ничтожество политического веса Украины, ее политиков и позиции уже давным-давно очевидно. Что касается Тихановской, то это пример того, когда случайный человек попал в серьезные жернова политических событий. Как известно, Тихановская является всего лишь женой своего мужа, но в связи с его арестом из нее за короткое время слепили лидера оппозиции, которого пытаются активно продвигать. Она весьма слаба и наивна. Практически полностью послушна тем, кто ее курирует. Если от нее потребуют сказать то, что считают нужным кураторы, то она это произнесет», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Джаралла также рассказал, что, скорее всего, Светлана Тихановская не будет делать резких заявлений по поводу принадлежности российского Крыма, поскольку не хочет превратиться в политика, с которым невозможно договориться.

«Как известно, Тихановская была принята на высоком уровне в Европе и США. В свою очередь, подобным заявлением украинская сторона пытается придать себе большую роль. Примечательно, если Тихановская что-то и говорит поводу статуса Крыма, то никогда не делает никаких категоричных заявлений. Она прекрасно понимает, что в этом случае превратится в абсолютно недоговороспособную персону для России. Поэтому она и ее кураторы не хотят жечь последние мосты. Собственно говоря, сама по себе эта ситуация вторична и не стоит выеденного яйца. Что они будут заявлять, что они там признают — касается только их самих», — резюмировал Владимир Джаралла.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Украины пожаловался на пропущенный Сергеем Лавровым звонок.