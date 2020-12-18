Дочь Маликова умилила фанатов видео с младшим братом

Москва, 18 декабря. Стефания, дочь известного певца и музыканта Дмитрия Маликова, умилила поклонников трогательным видео с младшим братом Марком. Необычные кадры она опубликовала на своей странице в социальной сети в Instagram.

Дмитрий Маликов и его супруга Елена воспитывают двоих детей — старшей в феврале исполнится 21 год, а младшему сыну в январе будет три года. Брат и сестра хорошо ладят друг с другом и любят проводить время вместе. На одном из свежих кадров Стеша нянчиться со своим младшим братом. Судя по всему, перед началом записи он попытался накрасить тушью сестру, но вышло неудачно, — у девушки было испачкано все лицо. Дочь Маликова просит братика ее поцеловать, но тот отнекивается.

«Ну, давай, целуй меня уже», — говорит Стеша малышу, который в ответ играючи замахивается.

Поклонники пришли в восторг, просмотрев это видео, и оставили море теплых комментариев и слов восхищения.

«У ребенка счастливое детство и любящие родные! Только порадоваться можно», — отметил один из подписчиков. «Стешенька, спасибо тебе большое, что делаешь такие милые видео! Маркуша — прелесть! Счастья вам», — пожелал второй. «Марк может быть отличным визажистом», — с юмором заметил третий.

Ранее сообщалось, что Стефания Маликова начала зарабатывать деньги, будучи подростком. Блогер призналась, что первые контракты она получила благодаря родителям.