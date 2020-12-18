Алиса Вокс: Шнуров просто позер и конъюнктурщик

Российская певица Алиса Вокс на церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» прокомментировала в беседе с корреспондентом ФАН недавнее общение своего бывшего коллеги, создателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции.

«Я следила за пресс-конференцией Владимира Путина и обратила внимание на момент общения Сергея Шнурова, который сидел в зале вместе с журналистами, с президентом. Впрочем, даже если бы я не обратила на него внимания, моя лента в Facebook все равно оказалась полностью забита мнениями моих подписчиков на этот счет, — сообщила ФАН Вокс. — Среди них есть и провластно настроенные люди, и оппозиционеры, и все без исключения выступили с критикой Шнурова. Люди заявили: известный музыкант и лидер мнений, который позиционировал себя так: мол, «вот доберусь до Путина и задам ему жару», в реале оказавшись лицом к лицу с главой государства, откровенно спасовал и задал ему бессодержательный, в общем-то, вопрос».

По мнению певицы, вопрос, заданный Путину Шнуровым, оказался слабым, неострым, неактуальным, неинтересным и неспособным что-либо изменить в жизни россиян.

«Я понимаю, конечно, что вопрос Шнурова, возможно, был согласован заранее. И не с каждым вопросом, который кажется тебе насущным, можно обратиться к президенту. Тем не менее сама ситуация очень показательна. Шнуров всегда позиционировал себя как этакого «хулигана и бунтаря», который «клал с прибором» на государство и т. д. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался позером и человеком, очень тонко чувствующим политическую конъюнктуру. Когда конъюнктура была в области «городского романса» для образованных россиян, он активно работал в этом направлении. Когда конъюнктура сдвинулась в область внутренней политики, ставки на собственные силы, Шнуров двинулся туда. В этом нет ничего странного: Сергей Шнуров — профессиональный конъюнктурщик, он обожает быть в центре внимания, это факт. Впрочем, кто из артистов не любит внимание? Правда, многие стремятся к этому все-таки не любой ценой», — отметила Вокс.

Певица также выразила мнение, что группа «Ленинград», распущенная Шнуровым более года назад, в будущем больше не воссоединится, потому что время, когда подобная музыка и образ жизни были популярны, в принципе прошло.

«Мне кажется, что вот эта романтика «секс, наркотики и рок-н-ролл» уже осталась в прошлом, — сообщила Вокс. — Современная молодежь уже не склонна к тому, чтобы заниматься саморазрушением, без конца гулять, употреблять алкоголь и т. д. Например, среди моих знакомых практически не осталось людей, которые бы злоупотребляли спиртным, много курили. Поэтому та позиция, которую в свое время любил обозначать Шнуров: мол, «мы тут две недели бухали и заодно записали вам новый альбом», сегодня не актуальна. И сам Сергей это прекрасно чувствует, поэтому наверняка и не видит смысла вновь собирать коллектив, который сам по себе был гимном гедонизму».

Напомним, что в ходе пресс-конференции 17 декабря Сергей Шнуров задал президенту вопрос о том, как «простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику». В ответ на это Владимир Путин сказал, что русский язык очень богатый, и, вспомнив старые фильмы, посоветовал заменять брань словом «редиска».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России», которую проводят Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот», состоялась в Петербурге 18 декабря. Прием заявок на участие в конкурсе, который включал пять номинаций, стартовал в июле текущего года. Главным условием была эксклюзивность сюжета или материала, посвященного позитивным событиям России, а также профессиональная подача информации. 17 ноября прием заявок завершился и был дан старт онлайн-голосованию читателей. Оценки конкурсным материалам поставили более 68 тысяч читателей за две недели голосования. Имена победителей были названы 4 декабря.

Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) получила широкую известность в составе группы «Ленинград», снялась в ряде клипов коллектива, в некоторых звучал только ее вокал. В 2012 году она успешно прошла отбор на место сессионной вокалистки в «Ленинград», с репертуаром которого была знакома со школы. Алиса пришла в группу на смену ушедшей в декретный отпуск солистке Юлии Коган. В составе коллектива Вокс исполнила такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие. В марте 2016 года певица объявила об уходе из «Ленинграда» и начале сольной карьеры.