Полпредом главы Духовного управления мусульман России в СКФО стал дагестанец

Махачкала, 18 декабря. Полномочным представителем председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) в Северо-Кавказском федеральном округе назначен уроженец Дагестана Рашид Акказиев, сообщает пресс-служба религиозной организации. Как утверждает источник ФАН, назначенец считается доверенным лицом председателя управления шейха Равиля Гайнутдина и хорошо знаком ему по работе в Москве.

Рашид Акказиев – уроженец Махачкалы. После школы он в течение десяти лет учился в университете Аль-Азхар в Египте. Окончил Московский исламский институт, в настоящее время – магистрант Московского педагогического госуниверситета. Согласно данным ДУМ РФ, в столице России Акказиев работает с 2003 года, непосредственно в управлении – с 2010 года.

В настоящее время он также возглавляет отдел в департаменте социально-благотворительных дел ДУМ РФ и работает заместителем председателя духовного управления Москвы. Согласно сообщению пресс-службы ДУМ России, эти обе должности сохраняются за Акказиевым.

«Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин назначил полномочным представителем председателя Духовного управления в СКФО Рашида Акказиева. В настоящее время Акказиев служит в должности начальника отдела культурно-просветительских программ департамента социально-благотворительных дел. По совместительству работает заместителем председателя ДУМ Москвы по культурно-просветительским программам. Эти должности за ним сохраняются», – говорится в сообщении.

В муфтияте Дагестана не смогли оперативно прокомментировать назначение нового полпреда. Однако источник ФАН рассказал, что Акказиев давно работает в структурах Совета муфтиев России, главой которого также является Равиль Гайнутдин.

«Он долго работал в структурах Совета муфтиев России и духовном управлении Европейской части России, был имамом общины одного из районов Подмосковья», – отметил собеседник агентства.

Он предположил, что Акказиев может быть довольно близок к Гайнутдину. К тому же, с недавних пор, должность полпреда приобрела иной статус – из общественной превратилась в штатную.

«Его назначил шейх Равиль Гайнутдин как «своего» человека. Это нормально, так как этот человек должен быть его представителем в округе, то есть шейх должен ему доверять. А он хорошо знает Акказиева по работе в Москве. Такой человек особенно важен сейчас, когда полномочный представитель – это уже официальная должность», – считает источник ФАН.

Институт полномочных представителей Духовного управления в федеральных округах действует с 2016 года. До осени 2020 года он носил, в основном, общественный характер, но после сентябрьского пленума ДУМ РФ должность полпреда стала штатной.