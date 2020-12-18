Юрист допускает разбирательство в суде с Лободой из-за плагиата

Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина обвиняет певицу Светлану Лободу и ее хореографа в плагиате номера с ванной, с которым знаменитость должна была выступить на церемонии вручения наград «Золотой граммофон». Юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин допускает, что дело может дойти до суда.

Видео с «мокрым» выступлением певицы появилось на ее официальной странице в Instagram. Только так зритель мог увидеть результат трудов и долгих тренировок Лободы, ведь в «Золотом граммофоне» звезда отказалась участвовать, из-за похожего номера с ванной певицы Марии Краймбрери. А вот певицы Ханна и Asti не последовали ее примеру.

Однако уличила Лободу в плагиате совсем не ее коллега по цеху, а танцовщица Зворыгина, которая исполняла похожий номер в 2018 году. Исполнительница выложила видео со своим участием, на котором явно просматривается схожесть движений с номером Светланы Лободы.

ФАН обратился к эксперту по судебным делам в области авторского права и узнал, чем может обернуться для Лободы обвинения в плагиате.

«Относительно гражданских дел разбирательства в сфере авторского права имеют повышенную сложность, они всегда касаются результата интеллектуальной деятельности, однако, прежде всего, вину стоит доказать, для этого проводится специальная экспертиза», — говорит юрист.

Очень часто экспертиза затрагивает определенную область знаний: теологии, музыки, хореографии и прочих.

«Эксперты в той или иной области проводят экспертизу, это обязательный элемент любого судопроизводства, связанного с интеллектуальной собственностью», — объясняет Коротихин.

Звезды очень часто становятся героями судебных разбирательств, особенно если это касается плагиата. Порой такие споры могут быть урегулированы в досудебном порядке, но порой дело доходит до суда, который заканчивается немалыми штрафами.

«Закон предусматривает размер компенсации от 10 тысяч до 5 млн рублей. Бывают и более высокие штрафы. Все зависит от методики расчета, законом они также предусмотрены», — объяснил специалист по авторскому праву.

Как разрешится спор между танцовщицей и певицей, покажет время. Но если Елизавета Зворыгина окажется права в своих подозрениях, Лободе придется раскошелиться.

Ранее блогер Лена Миро отреагировала на скандал, устроенный певицей Светланой Лободой на съемках музыкальной премии «Золотой граммофон» и назвала ее человеком без породы и достоинства.