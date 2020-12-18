Регина Тодоренко рассказала, как отдыхает на Бали без мужа

Москва, 18 декабря. Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила провести свободное время вместе со своим сыном Майклом. Об этом знаменитость сообщила в своем профиле в социальной сети Instagram.

Тодоренко устроила себе отдых зимой и отправилась вместе с сыном на Бали. Отец семейства, певец Влад Топалов компанию супруге и наследнику пока не составил, но, возможно, он присоединится позже. Регина остановила свой выбор на на роскошной вилле с бассейном.

Тодоренко откровенно рассказала, как отдыхает на Бали без мужа. Спокойный отдых, судя по всему, телеведущей не по душе, поэтому к активному времяпрепровождению она решила пристращать и своего сына. Регина наняла для малыша тренера по плаванию и показала один из уроков в своем аккаунте в разделе stories.

«У меня сейчас час лучшего фильма. Пришел наш тренер Антон. Да, тебе нравится наш тренер Антон? Ты любишь плавать, как дельфин?» — мило разговаривала Регина Тодоренко с Майклом, который с удовольствием плескался в воде в этот момент.

Недавно Тодоренко подробно рассказала о своей семейной жизни. По словам знаменитости, у ее супруга, певца Влада Топалова, достаточно сложный характер. Звезда также сообщила об ошибке, допущенной при воспитании сына. Дело в том, что уже спустя две недели после рождения Майкла ведущая вышла из декретного отпуска, но позже поняла, что ей следовало бы хотя бы полгода оставаться в кругу семьи.