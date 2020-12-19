Зимнее солнцестояние: когда наступит в 2020-м, праздники и приметы, что нельзя делать

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое в природе связывают с самым коротким днем и самой длинной ночью в году. В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, в южном — на 20 или 21 июня (в зависимости от того, високосный год или нет). В день солнцестояния солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и затем следует самая длинная ночь.

Поговорка гласит:

«Солнце на лето — зима на мороз».

После зимнего солнцестояния день начинает понемногу прибывать, но самые холодные дни еще впереди. Все земледельческие народы, в том числе славяне, хорошо знали об этом астрономическом явлении, которое нашло яркое отражение в приметах, праздниках и обрядах, а также в специальных запретах.

Когда наступит зимнее солнцестояние 2020

Зимнее солнцестояние в 2020 году для северного полушария наступит в 13:02 по московскому времени в понедельник, 21 декабря.

Зимнее солнцестояние в народном календаре: что нельзя делать

Зимнее солнцестояние (солнцеворот) на Руси связывали с опасным фольклорным существом — богом Карачуном, которые ходит по темной земле и вымораживает все живое. Страшное божество старались задобрить: на опушках и в полях ему оставляли угощение, в том числе фрагменты туш убитых на охоте животных. Кроме того, в день солнцеворота было строжайше ходить поодиночке в лес, также Карачуна как повелителя тьмы нельзя было называть по имени, иначе он мог прийти и отомстить.

Страшное божество старались отпугнуть показным весельем, поэтому в это время наши славянские предки устраивали праздники, в ходе которых жгли костры, изгоняя тьму, а также пекли и ели блины — символ солнца.

Уклоняться от общих празднеств строго запрещалось, нелюдима могли счесть пособником князя тьмы и даже убить.

С приходом христианства славянские преставление об этом времени изменилось, солнцеворот стали связывать с временем подготовки к Рождеству, хотя из-за разницы календарей на Руси этот праздник отмечают позднее. А место страшного Карачуна занял милостивый святитель Николай Чудотворец, который в самые короткие дни ходит по земле и разгоняет своим посохом тьму, освобождая солнце из плена и заставляя день увеличиваться.

В западной традиции Николай Чудотворец — это Санта-Клаус, добрый и веселый распорядитель Рождества, ответственный за подарки. Соответственно, предрождественские дни, в том числе солнцестояние, подразумевают готовность помочь ближнему, повсеместно действует запрет на ссоры и склоки, не в почете дурные помыслы, а также скука и отказ от подготовки к радостному празднику.

Есть и другие народные праздники, связанные с солнцеворотом, самые известные из них — славянская Коляда и знаменитый праздник древних германцев Йоль. Предания об умирающем зимой и воскресающем весной боге есть у многих народов, в том числе это легенда лежит в основе христианства.