Председатель Союза журналистов РФ: хорошие новости повышают иммунитет

Санкт-Петербург, 18 декабря. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил особую важность хороших новостей о разных сторонах жизни российского общества в этот сложный период, который переживают Россия и весь мир из-за пандемии коронавируса.

«Мы переживаем очень непростой год, наверное, самый непростой год в современной истории и в личной истории каждого из нас. Сейчас на страницах газет, на фотографиях в журналах и на экранах телевизоров мы с утра до вечера видим больницы, сцены из реанимации, из красной зоны, инъекции, капельницы, диаграммы с количеством заболевших и погибших. В этой ситуации даже у людей с самыми крепкими нервами они могут сдать. И эти люди могут оказаться в депрессии. Поэтому то дело, за которое вы взялись, — это сейчас очень важное и нужное дело», — заявил Владимир Соловьев в эфире медиацентра «Патриот» во время церемонии награждения лауреатов премии Федерального агентства новостей «Хорошие новости России».

Он считает, что в этот тяжелый для людей период СМИ нужно забыть на время о рейтингах и изменить свое информационное вещание с акцентом на большее количество позитивных новостей.

«Мы все понимаем, что плохие новости продаются гораздо лучше, чем хорошие. Но сейчас всем нам и всем нашим зрителям, читателям и слушателям очень не хватает хороших новостей», — отметил эксперт.

В связи с этим он поблагодарил номинантов и участников конкурса «Хорошие новости России» за ту надежду на лучшее, которую они дарят людям.