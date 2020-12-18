Аграновский назвал огромным прорывом вакцину «Вектора» от ВИЧ

Специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против вируса иммунодефицита человека. Вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу, это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в комментарии ФАН назвал разработанную «Вектором» вакцину прорывом.

В «Векторе» сообщили, что вакцина показала свою эффективность: после двух инъекций у всех испытуемых обнаружили антитела к вирусу. Таким образом, разработанный препарат позволяет человеку выработать иммунитет против этой болезни.

Первые клинические испытания вакцины прошли еще в 2011 году. Именно тогда ученые выяснили, что препарат безопасен для человека. Сейчас разработан усовершенствованный вариант вакцины, который получил название «КомбиВИЧвак-Ново».

Аграновский заявил, что новости о вакцине от ВИЧ звучат многообещающе. Однако, прежде всего, хотелось бы ознакомиться со статьями, а потом делать вывод, подчеркнул эксперт.

«Это потрясающе, это огромный прорыв! Пока что не удавалось разработать вакцину для ретровирусов. Наука развивается толчками, равномерно она не развивается. Разные области науки развиваются неравномерно. Сейчас к этому огромный интерес, хотя проблема ВИЧ существует уже давно, пик интереса прошел, но вакцину так и не сделали. А сейчас на волне энтузиазма сделали», — отметил вирусолог.

Специалист объяснил, почему прежде не удавалось создать вакцину. Эксперт отметил, что коронавирусы и ретровирусы несут в составе частицы вириона РНК положительной полярности — это значит, что она может транслироваться и давать белок. Но ретровирусы в ходе своей репликации проходят стадию ДНК, а коронавирусы — нет.

«Почему вакцину к ВИЧ не удавалось создать? Вирион устроен весьма похоже у коронавируса, у бешенства. Из внешней липидной оболочки выступают белки. Казалось бы, мишень для вакцины понятна. Но почему-то к белкам ВИЧ до сих пор не получалось создать вакцину. Если они сделали, то очень круто. Но я все-таки жду публикаций, пока что лишь выражаю удовольствие от этой новости», — подытожил эксперт.

Аграновский считает, что если вакцина от ВИЧ докажет свою эффективность, то в России необходимо провести массовую вакцинацию от ВИЧ.

Ранее ФАН объяснил, чем отличается ВИЧ от СПИД и почему некоторые люди отрицают существование болезни.