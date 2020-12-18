Корнилов объяснил, почему Додон «поплатился» президентским креслом в Молдавии

Проигравший гонку за президентское кресло Игорь Додон ради борьбы за свое политическое будущее начинает выполнять свои предвыборные обещания. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Додон заявил, что им в пятницу, 18 декабря, подписан закон, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения в стране. Таким образом, отметил молдавский лидер, вновь устанавливается порядок вещей, существовавший в течение более чем двух десятилетий, пока «конституционный суд в 2018 году не объявил закон устаревшим и не рекомендовал принять новый».

«По сути, Додон и его команда начали парламентскую кампанию, чтобы сохранить контроль над законодательной властью в стране, — заявил Корнилов. — Майя Санду ведь не раз заявляла, что страну ждут досрочные выборы депутатов — есть даже предположение, что произойдут они в начале 2021 года. Соответственно, пока еще президент Молдавии вместе со своей партией делают все, чтобы заручиться поддержкой своего корневого базового электората, и выполняют обещания, которые давали как они сами, так и их предшественники. Очевидно, Республику Молдова ждут интересные времена».

Политолог объяснил, почему столь нужные и столь остро стоящие перед молдаванами проблемы решаются только сейчас, в последние дни президентства Додона. По его словам, глава Молдавии, как и многие другие «условно пророссийские лидеры», вспоминает о языковых и прочих насущных проблемах своего населения только очередными перед выборами.

«Так было и на Украине с [Виктор] Януковичем и его «регионалами», — напомнил эксперт. — Да и [Леонид] Кучма от них ничем не отличался. Во время избирательной кампании они активно муссировали тему русского языка, а дорвавшись до власти, благополучно о ней забывали. Во многом из-за такой политики Додон и поплатился президентским креслом. Теперь он пытается отыграть эту ситуацию назад и заручиться поддержкой большинства населения страны».

Майя Санду со своей стороны сделает все, чтобы отменить вновь утвержденный статус русского языка в республике, убежден собеседник ФАН.